La sicurezza si gioca nell’integrità dei dati

MANTENERE I DATI sicuri e facilmente accessibili è da sempre una sfida per le organizzazioni, sin da quando è stato archiviato il primo documento cartaceo. Negli ultimi due decenni, però, questa sfida si è complicata: la digitalizzazione ha portato a una crescita esponenziale della quantità di dati raccolti, archiviati e utilizzati. Ora, con l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale, questa crescita sta accelerando ulteriormente. Nel frattempo, i governi di tutto il mondo cercano di stare al passo, introducendo nuove normative sui dati con sempre maggiore frequenza. Questo impone alle organizzazioni una pressione crescente per garantire la resilienza dei dati in un panorama in continua evoluzione. Il vero equilibrio sta nel trovare il giusto compromesso tra usabilità e sicurezza, assicurando che i dati siano accessibili per il business, ma anche protetti e conformi alle normative emergenti. Con l’intelligenza artificiale tutto si complica, proprio perché la nuova tecnologia si "nutre" di dati. Alcuni sostengono che più dati ci sono, meglio è, ma l’approccio più saggio è privilegiare qualità e pertinenza. Mentre alcune applicazioni di intelligenza artificiale richiedono un solo addestramento, la maggior parte ha bisogno di un accesso continuo a un flusso di dati aggiornato per analizzare e rispondere ai cambiamenti in tempo reale. Tuttavia, imprecisioni o incongruenze nei dati aziendali possono rapidamente compromettere l’affidabilità dei risultati dell’intelligenza artificiale. Veeam (in foto il ceo Anand Eswaran), società leader mondiale nella resilienza dei dati, ritiene che ogni azienda debba essere in grado di riprendersi dopo un’interruzione attraverso la sicurezza e il controllo di tutti i dati quando e dove è necessario.

Per questo il gruppo parla di "resilienza radicale", il che comporta un intervento strategico sui dati e sulla loro conservazione. Le soluzioni proposte da Veeam sono costruite per favorire la resilienza dei dati, fornendo backup, recupero, data freedom, sicurezza e intelligence. La società propone che i responsabili informatici e della sicurezza possono stare tranquilli sapendo che le loro applicazioni e i loro dati sono protetti e sempre disponibili negli ambienti cloud, virtuali, fisici, SaaS e Kubernetes. Con sede centrale a Seattle e uffici in più di 30 paesi, Veeam protegge oltre 550 mila clienti in tutto il mondo, dei quali molti in Italia.

Le. Ma.