La sicurezza pubblica passa attraverso software e web

TUTTO IL SOFTWARE che serve per le centrali di soccorso. Regola, del gruppo Frequentis, è un’azienda che progetta e produce software per il settore professionale della sicurezza pubblica e del soccorso. Da 30 anni è specializzata nelle piattaforme per le centrali operative dei numeri di emergenza e delle forze dell’ordine (112, 113, 115, 116, 117 e 118), nonché negli applicativi per le allerte civili. Gli strumenti di Regola permettono il coordinamento degli interventi, la valutazione delle situazioni in corso, la logistica dei mezzi (come, per esempio, le ambulanze) e l’indagine sul lungo periodo delle attività svolte. Regola (6,8 milioni di euro di ricavi nel 2014 visti in crescita del 10-15% nel 2025) è stata fondata nel 1995 a Torino da un piccolo nucleo di informatici, con l’obiettivo di offrire soluzioni flessibili e rapidamente attuabili in un settore presidiato da aziende di alto livello ma meno reattive e innovative. La crescita è stata rapida: fin dagli esordi, la società ha preso parte alla nascita dei primi network sanitari di emergenza e teleconsulenza e contribuisce all’informatizzazione delle centrali operative del soccorso. Iniziano le collaborazioni con partner e big player, verso i quali offre competenze tecnologiche altamente specializzate. L’espansione sui mercati internazionali è una naturale conseguenza, supportata dalla coesistenza di valori di correttezza, affidabilità e versatilità progettuale.

"La nostra visione – spiega il Ceo Massimiliano Palma (nella foto in basso) – è quella di creare una nuova cultura nel settore della mission critical communication, integrando le potenzialità delle reti 4G e 5G e le infrastrutture di telecomunicazione già esistenti. Puntiamo, nel medio termine, a diventare il riferimento nazionale nella fornitura di soluzioni end-to-end e mission critical per le sale operative d’emergenza italiane, facendo leva sulla nostra esperienza di gruppo maturata in oltre 150 paesi nel mondo". Nel 2022 Regola entra a far parte del Gruppo Frequentis, multinazionale austriaca leader della public safety a livello mondiale che da oltre 75 anni produce soluzioni per la salvaguardia di persone e cose nei mercati del traffico aereo, marittimo, ferroviario, difesa e pubblica sicurezza. Il Gruppo ha realizzato un fatturato di oltre 480 milioni nel 2024 (Ebitda da 32,1 milioni di euro), il 6% del quale è investito in ricerca e sviluppo, e opera in 150 paesi, con oltre 50 filiali nel mondo, con oltre 2400 dipendenti. Il 90% dei suoi clienti sono enti governativi e pubblici.

Grazie a 30 anni di esperienza concreta nella tecnologia di settore e all’appartenenza a un gruppo di eccellenza internazionale, oggi Regola offre a tutti i suoi clienti sia la capacità di garantire gli standard internazionali più stringenti, sia la flessibilità per proporre e implementare funzionalità sempre innovative. Regola realizza software sia di tipo cloud che on-premise per il Soccorso Sanitario, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i numeri unici di emergenza e le centrali operative interdisciplinari, inclusi i contesti di Protezione Civile. Vista l’estrema specificità del settore, l’azienda non si limita alla fornitura tecnologica, ma affianca enti e istituzioni di pubblica sicurezza nella messa a punto di progetti in grado di innovare i processi operativi esistenti. Mission-critical, controllo puntuale in real-time e possibilità di monitorare e pianificare le attività sono gli ingredienti fondamentali degli strumenti realizzati da Regola. Oltre alle piattaforme per gli operatori delle centrali di emergenza, Regola produce applicazioni di geolocalizzazione su tecnologia mobile per il soccorso avanzato in luoghi non convenzionali, strumenti per i computer di bordo delle ambulanze e dei mezzi operativi, sistemi cartografici specialistici per il settore, piattaforme di comunicazione e allerta per la mobilitazione delle catene di comando e l’avviso alla cittadinanza.

La mission di Regola è la semplificazione della tecnologia della public safety per consentire alle persone di prendere decisioni basate su dati e informazioni. Sia gli stakeholder dell’azienda – enti, ministeri, organizzazioni pubbliche e private – che il suo target, ovvero i cittadini che beneficiano dei servizi di pubblica sicurezza, vengono coinvolti in questo processo. Verso gli stakeholder, in particolare, l’azienda opera per rendere tangibili i benefici delle innovazioni tecnologiche e per aiutare nei processi di potenziamento dei sistemi esistenti.

Infatti, sebbene l’offerta tecnologica sul mercato sia abbondante e diversificata, il settore critico della sicurezza e dell’emergenza ha bisogno di focalizzarsi solo sui software che sono davvero in grado di migliorare il servizio al cittadino, con l’abbassamento dei tempi di risposta e la massimizzazione della precisione di intervento con piena attenzione al fattore dei costi e degli investimenti. In qualità di specialista di dominio, Regola comprende i vincoli di carattere operativo, gli aspetti critici della gestione delle risorse e del territorio, le complessità dei singoli paesi e li affronta unendo il rigore professionale con l’attitudine italiana al problem solving. La sua vision è quella di agire come un’azienda estremamente specializzata, organizzata ed esperta per la fornitura di soluzioni informatiche complesse e altamente professionali. "I nostri valori – dicono da Regola – sono la competenza e la costante innovazione nel settore tecnologico dell’emergenza e della public safety; il supporto al cliente, sia in termini di consulenza che di affiancamento progettuale; la totale aderenza ai requisiti funzionali richiesti; il rispetto dei processi in uso e l’integrazione di soluzioni di terze parti esistenti, per permettere ai clienti la continuità operativa e la facilità d’uso di utilizzo delle soluzioni; il più alto rigore etico sia come fornitore che come innovatore del settore".