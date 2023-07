La siccità si batte riciclando in loco gli scarichi civili

LA SICCITÀ NON FA PAURA ai Fremen, gli abitanti di Dune, racchiusi nelle loro "tute distillanti", una seconda pelle super-tecnologica che filtra il sudore corporeo e le urine per poi rimettere tutti i liquidi in circolo, dando così a chi le indossa ben tre settimane di autonomia senz’acqua nel deserto. Una visione che non è solo fantascienza, ma potrebbe ben presto diventare realtà: il riciclo totale dell’acqua, cosiddetto "toilet to tap", cioè dal gabinetto al rubinetto, è già in via di realizzazione dalla California a Singapore, e potrebbe essere la soluzione giusta anche per l’Europa, colpita da ondate di siccità sempre più frequenti e disastrose.

Il primo passo, secondo molti esperti, è smettere di usare l’acqua potabile per usi non potabili e dotare tutti gli edifici nuovi di impianti di riciclo per produrre in loco tutta l’acqua per usi non potabili. Così si ridurrà il consumo di acqua potabile, che è costosa da filtrare, trattare e distribuire. Mentre il riciclo centralizzato dell’acqua per scopi non potabili esiste da decenni, la nuova tendenza propone una "estrema decentralizzazione del riciclo delle acque reflue" – chiamata anche con altri nomi, come "sistemi idrici distribuiti" o riciclo "in loco" - come strategia per rendere l’uso dell’acqua più sostenibile, analogamente a quanto si sta facendo con la "generazione distribuita" di energia da fonti rinnovabili, che grazie ai pannelli solari montati sugli edifici riduce la richiesta di energia dalla rete.

Seguendo questa impostazione, gli impianti di riciclo dell’acqua dovrebbero diventare una dotazione di base in tutte le nuove costruzioni, alla stessa stregua degli impianti di riscaldamento. Non è solo un sogno irrealizzabile. Prova ne sia che si sta già sperimentando a San Francisco, dove tutti i nuovi edifici di superficie superiore ai 9300 metri quadri sono obbligati da qualche anno ad avere sistemi di riciclo in loco. Finora sono già operativi 6 impianti di riciclo delle acque nere (servizi igienici, lavastoviglie e lavelli da cucina), 42 delle acque grigie (lavatrici, lavandini, docce e vasche da bagno) e altri 29 sono in costruzione. La sede della San Francisco Public Utilities Commission ha un sistema di riciclo di acque nere integrato nei marciapiedi intorno all’edificio, chiamato Living Machine, che filtra le acque reflue e le utilizza per gli sciacquoni dei servizi igienici.

Il processo riduce del 40% l’uso di acqua potabile dell’edificio. Il più grande sistema di riciclo in loco è quello della Salesforce Tower, il grattacielo più alto di San Francisco con i suoi 61 piani, inaugurato nel 2018. Creato dall’australiana Aquacell, diretta nell’area tecnica da Warren Johnson (nella foto a sinistra), il sistema pulisce ogni giorno oltre 110mila litri di acque reflue, risparmiando circa 7,8 milioni di litri d’acqua all’anno, equivalenti al fabbisogno di 16.000 famiglie.