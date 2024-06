La scuola di formazione metalmeccanica che coinvolge anche i giovani e le donne

JOB INDUSTRIAL ACADEMY, la scuola di formazione di figure specialistiche in ambito metalmeccanico (saldatori, saldocarpentieri, tubisti, montatori meccanici), festeggia il suo primo anniversario con dati molto positivi: 18 tipologie di corsi, oltre 40.000 ore di formazione erogate con istruttori specializzati, 184 corsisti (pari al 91% degli iscritti), che hanno completato con successo il percorso formativo, di cui ben il 9% donne. Inaugurata il 21 marzo 2023 a Ravenna, l’Academy – primo progetto nel suo genere a livello nazionale, sviluppato su una superficie di oltre 2mila metri quadrati – soddisfa due esigenze: da un lato, supportare persone disoccupate e senza esperienza, offrendo loro la possibilità di formarsi; dall’altro, risponde alla costante richiesta di profili specializzati da parte di aziende attive in ambito metalmeccanico.

Rivolto a persone maggiorenni provenienti da tutta Italia, l’Accademia mette a disposizione un corpo docente qualificato per formare i partecipanti sia sul piano tecnico, sia sul fronte delle soft skill, oltre ad un supporto logistico per tutta la durata del percorso formativo. Il progetto è parte integrante di Job – Just on Business SpA, Agenzia per il Lavoro controllata da Openjobmetis SpA dal gennaio del 2024. Oggi, nel mondo del lavoro, non c’è un settore che non sia in sofferenza per la mancanza di professionisti. Job Industrial Academy rappresenta una struttura dinamica e rivoluzionaria che offre una vasta offerta formativa oltre che personalizzata per rispondere a questa esigenza. L’azienda si sta inoltre attivando per coinvolgere i giovani, molti dei quali non conoscono ancora l’esistenza di questa possibilità lavorativa. Tra le ultime iniziative, c’è l’utilizzo di un simulatore a realtà aumentata di ultima generazione, che permetterà di apprendere le tecnicità del mestiere. Oltre a rivelarsi efficace dal punto di vista dell’originalità e del coinvolgimento, questo progetto risulta anche di forte impatto sulla sostenibilità contribuendo a notevoli risparmi di materiali, emissioni e risorse energetiche.

Futurando è il format itinerante studiato da Openjobmetis e dedicato a studenti e candidati, dalle scuole superiori alle università: in ogni tappa, in funzione dell’età e delle necessità di orientamento professionale, forniamo strumenti utili per prepararsi al primo accesso al mondo del lavoro. In queste occasioni, ci occupiamo, tra i tanti argomenti, di soft skill e hard skill per affrontare il mercato del lavoro; scrivere un curriculum vitae chiaro ed efficace; imparare ad affrontare un colloquio di lavoro, specie quando si tratta del primo; dedicarsi al Personal Branding; come creare e valorizzare al meglio il proprio profilo sui social, con particolare riferimento a LinkedIn. Nel 2023, abbiamo incontrato centinaia di studenti di istituti superiori e realtà universitarie fornendo ai giovani una vera e propria "cassetta degli attrezzi" utile per muovere i primi passi nelmondo del lavoro.

Giorgio Costa