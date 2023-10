La "schiscetta" del futuro?. Un’intuizione dei romani

ANCHE I SECONDI posti, a volte, possono nascondere grandi storie e grandi idee. È il caso di Jarsty, azienda e prodotto nati da una costola della Plastec, colosso che produce contenitori soffiati in Pet (polietilenetereftalato) per l’industria alimentare, cosmetica, detergenza e farmaceutica, che ha deciso di dare vita alla sua anima più "casalinga" (da sempre producono anche, per conto terzi, prodotti casalinghi di design) creando un polo produttivo a Concesio. Una vera e propria startup, nata dall’esperienza di un’azienda storica ma riuscita, in poco tempo, a crearsi uno spazio tutto suo sul mercato. Un prodotto dal successo immediato, tanto che ai recenti premi DesignEuropa organizzati a Berlino, in Germania, da Euipo (l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), che annualmente celebrano il design industriale, Jarsty è arrivata al secondo posto nella categoria dedicata alle startup: "Hanno apprezzato lo stile, ma soprattutto la novità che porta il nostro prodotto sul mercato".

A parlare è Cesare Caldi (nella foto sopra), Business development di Jarsty, che spiega proprio qual è l’aspetto innovativo: "Il nostro prodotto nasce ai tempi della pandemia, momenti in cui tutte le nostre modalità di vita sono cambiate drasticamente. Uno dei problemi era recuperare il preparare il cibo e quindi abbiamo sviluppato un prodotto che si basasse su una tecnica antichissima, già presente ai tempi dei romani, la vasocottura". Idea nuova, lancio della startup e immissione sul mercato. Tutto nel giro di poco relativamente, solo due anni. Trovata l’idea, il primo passo è stato far partire un crowdfunding dove, senza particolari proclami a livello mediatico, sono comunque arrivate donazioni da mille persone che hanno contribuito a raccogliere 60mila euro, che sono entrati nel più ampio calderone da circa 400mila euro serviti per far partire il progetto Jarsty: "Abbiamo di fatto creato un solo contenitore per la preparazione, la conservazione e il consumo del cibo – precisa ancora Cesare Caldi – abbiamo traslato la tecnologia della vasocottura nell’era digitale, un balzo di quasi duemila anni, ed abbiamo realizzato un prodotto che oggi può essere utilizzato per preparare, conservare e consumare cibo. E anche per recuperare comodamente gli scarti, da smistare poi nella raccolta differenziata".

Jarsty si trova già sul mercato ad un prezzo competitivo (29 euro) ed è l’ideale per studenti, lavoratori e persone che non possono dedicare troppo tempo alla preparazione del cibo: "Un prodotto che puoi trasportare con te, un unico contenitore nel quale inserire tutti gli ingredienti che ti servono e poi da mettere in microonde per soli sei minuti; il risultato sarà una porzione completa di una pietanza che poi possiamo conservare fino a 15 giorni in frigorifero". Un prodotto lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile all’infinito: "Oggi il riutilizzo degli oggetti è uno dei temi legati alla sostenibilità, ma non è l’unico per noi – osserva Caldi – il prodotto è sviluppato con materiali riciclabili e può essere utilizzato anche per altri scopi, come contenitore per matite, caramelle e così via. Il design? Il primissimo prototipo assomigliava più ad una bomba atomica che non ad un vero prodotto (ride, ndr), ma alla fine siamo arrivati ad una forma molto funzionale".

Per un’azienda che da sempre lavora sul territorio "il prodotto ha una fortissima connotazione italiana", sottolinea Caldi. "Tutte le prove, i materiali, le certificazioni sono state ottenute nel nostro Paese e crediamo talmente tanto nel design e nell’italianità che non abbiamo nemmeno mai immaginato di portarlo al di fuori del territorio bresciano". Il prodotto, disponibile in una serie di negozi retail per il casalingo di livello alto e sulle piattaforme online, a breve sarà affiancato anche da un’applicazione che conterrà duecento ricette per cucinare, in modo corretto e salutare, con Jarsty.

A spiegare la genesi di Jarsty è il suo fondatore, Luca Luigi Rodella: "Nel primo periodo di pandemia, non abbiamo dovuto utilizzare il servizio mensa e chiaramente non eravamo soddisfatti della cosa. Quindi ci siamo detti ‘Perché non pensare ad un contenitore in grado di cucinare in un nuovo veloce, pratico e leggero dei pasti?’". Da lì è nato Jarsty: ma come funziona? "Si va nell’applicazione, si sceglie la ricetta che si vuole e poi si mette tutto a crudo dentro Jarsty – puntualizza ancora Rodella – chiudi, apri la valvola che sta in cima e, quando sei pronto, lo inserisci nel microonde per sei minuti. Quando pronto lo estrai, chiudi la valvola e lo lasci riposare per quindici minuti. Così facendo si attivano le funzioni della pastorizzazione della vasocottura, un binomio che consente anche di conservare il cibo nel congelatore".

Un prodotto che presenta anche un design estremamente interessante: "Citando un grandissimo architetto che è Gae Aulenti, il buon design deriva dalle buone domande" ricorda Giuseppe Maurizio Scutellà, il designer che ha dato forma e vita a Jarsty. Un nome, all’interno della galassia dei designer industriale, ben conosciuto, visto che nella sua lunga carriera ha realizzato progetti per Kawasaki, Ducati, Mercedes, Bialetti, Mepra, Gessi, Tonelli Design, Pandora Design, Whirlpool e altri: "Tutti i particolari presenti, che sembrano solo decorativi, in effetti sono dei particolari tecnici – prosegue Scutettà – Perché ad esempio abbiamo dovuto inserire dei tagli per mettere, per esempio, i ganci. Un oggetto che sembra così semplice, così facile, in effetti è il frutto di una serie di domande precise e tecniche che mi fece Luca e che hanno portato a questo risultato".