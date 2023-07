La ricostruzione cominci da strade, case e aziende

DOVE SIAMO RIMASTI? E quali sono i tempi della ricostruzione? Dopo settimane di attesa e scontri politici le terre alluvionate finalmente sono pronte alla ricostruzione, con la nomina del commissario, il generale Francesco Figliuolo. Emilia-Romagna, parte delle Marche e della Toscana sono state sbriciolate dalle piogge devastanti di maggio. Non ci sono solo strade da sistemare, buche da rattoppare, asfalto da connettere. Se la Bassa è stata sommersa dal fango e lotta contro strati di limo diventato cemento e abitazioni aggredite dall’umidità fin nelle fondamenta (con danni incalcolabili all’agricoltura e alle imprese), l’appennino azzannato da mille frane affronta un cataclisma senza precedente. Ci sono interi versanti devastati, mappe che non hanno più corrispondenza, strade che potranno solo essere ridisegnate, ponti che dovranno essere abbattuti. È un lavoro di ingegneria pionieristico, con un bisogno folle di fondi.

Sappiamo, però, che i primi fondi ci sono e il Governo ha stanziato oltre due miliardi e mezzo in conto capitale, oltre ad altri fondi (500 milioni) per le imprese. Sappiamo che il generale Figliuolo avrà come subcommissari i tre governatori coinvolti, con Stefano Bonaccini a fare la parte del leone anche perché il 95% dei danni è stato registrato in Emilia-Romagna.

Gli interventi più urgenti saranno su tre filoni: le strade, le case e le aziende. Le strade: bisogna intervenire su molte frane e smottamenti prima che arrivi l’autunno, altrimenti i danni saranno irreparabili e andremo incontro a mesi e mesi di isolamento per paesi e frazioni. Pensate a Modigliana, centro accoccolato sulle colline forlivesi, che a un certo punto era un’isola attorniata da 100 crolli. Senza interventi urgenti sarà i disastro. Le case: i privati hanno ricevuto prime risposte (5mila euro di contributo) ma sono numeri irrisori rispetto a molti dei danni registrati.

Il problema è triplice: da una parte bisogna periziare le case per capire l’entità dei danni e servirà del tempo perché l’umidità si ripresenta dopo mesi e i tecnici mancano; poi ci sono da trovare alloggi sostitutivi, visto che gli affitti sono merce rarissima e la vicinanza del mare rende difficile trovare anche un monolocale, se la propria casa è ancora danneggiata dall’alluvione e impraticabile; infine, l’entità dei rimborsi. Si arriverà davvero all’auspicato (anche da Giorgia Meloni) 100%?

Le imprese: oltre a ristori, c’è il tema del lavoro con la gestione degli ammortizzatori sociali. Intere filiere rischiano di rimanere bloccate per anni.

Il commissario Figliuolo ha un incarico annuale, sappiamo dal decreto che molte azioni verranno messe in campo entro 60 giorni. È ipotizzabile dunque che sarà settembre il vero mese dei cantieri, della ricostruzione, della ripartenza, della speranza. I cittadini sono arrabbiati e stanchi e dopo la solidarietà dei primi giorni e settimane, dopo l’incredibile reazione d’orgoglio e amore, adesso reclamano un’attenzione che è soprattutto politica ed economica. In questo contesto devono essere aiutate anche le imprese: se si ferma la locomotiva Emilia-Romagna, si ferma tutto il Paese. Dall’agricoltura ai mangimi, dal meccanico alla trasformazione alimentare, l’orto d’Italia (così è nota la Romagna in particolare) ha bisogno di cura e di strumenti speciali. L’obiettivo finale è proprio quello che la ricostruzione non solo non resti incagliata nella tipica burocrazia italica, ma che addirittura vada a una velocità doppia.