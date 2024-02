La revisione dell’auto si controlla con l’app

"HO FATTO UN PAIO DI PASSI indietro negli ultimi due anni ed è un’esperienza bellissima", a dirlo è Omar Montanari (nella foto sotto), fondatore e presidente di Mbb, una software house nata a Faenza, in Emilia-Romagna nel 1999. La storia di Omar Montanari è quella di un perito tecnico appassionato di motori e di informatica. Oggi la sua società, 13 milioni di fatturato, con 80 dipendenti a Faenza e 15 a Bologna, dove qualche anno fa ha acquisito la maggioranza di X-Data, altra piccola software house specializzata in prodotti digitali per i gommisti, è leader nel settore della motorizzazione. "Gestiamo con il nostro software il 43% dei centri di revisione auto, garantendo ogni anno un numero altissimo di passaggi di proprietà e di revisioni", dice. La sfida di Montanari, che un paio d’anni fa ha capito che occorreva "fare due passi indietro", è stata quella di ingrandire la società, cedendo in parte la gestione ad un management preparato. Oggi ad affiancarlo, infatti, c’è Paolo Filipozzi come amministratore delegato. "Inoltre, sempre un paio d’anni fa ho separato la parte economica da quella patrimoniale e ho chiesto ai miei collaboratori storici di entrare, anche con piccole quote, nella partecipazione societaria. La scelta migliore della mia vita", racconta Omar Montanari.

La sua software house è partita come molte da un garage, fino a crescere in questi 25 anni e diventare un punto di riferimento del mondo del car service, grazie ad una applicazione originale in cloud messa a punto in questi anni e gestibile completamente in app. "Quando abbiamo iniziato a ragionare a questa tecnologia in cloud, nel 2010, sembravamo dei pionieri, oggi invece abbiamo la certezza che quella era la strada giusta", aggiunge Montanari. Innovazione e ambiente vanno a braccetto nella filosofia di questa azienda ipertecnologica, che a breve inaugurerà la propria nuova sede, una sorta di campus, sul modello della Silicon Valley, ma nella campagna di Faenza, con tanto di campo da padel e palestra interne, perché dice Montanari, che è presidente di Cna industrie Ravenna, "dopo la pandemia, l’alluvione e tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni ho capito una cosa, bisogna far star bene le persone che ti sono attorno, a partire dai tuoi collaboratori". Che, in questo modo, possono progettare meglio, innovazione e tecnologia, fra una partita di padel e l’altra.