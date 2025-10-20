La realtà virtuale sbarca a Treviso con Sandbox

APRIRÀ A DICEMBRE, in viale della Repubblica a Treviso, il primo store italiano del brand ‘Sandbox Vr’, leader internazionale della realtà virtuale cosiddetta ‘location-based’, ovvero basata su una rete di centri di gioco fisici, nei quali gli utenti indossano un equipaggiamento avanguardistico, in grado di catapultarli nella dimensione virtuale. La piattaforma di esperienze immersive e virtuali approda in Italia grazie a un’iniziativa degli imprenditori Vito Scavo e Alessandro Bergamo che, con la società-veicolo Immexia Srl, hanno acquisito i diritti in esclusiva per lo sviluppo del brand nel nostro Paese. Il debutto a Treviso rappresenta il primo tassello di un progetto di espansione che punta a un roll-out (letteralmente, ‘diffusione’) fino a 40 sedi in Italia, per un piano complessivo da 60 milioni di euro. Un piano che ridefinirà, nel prossimo futuro, il panorama dell’intrattenimento immersivo a livello nazionale.

Treviso è stata selezionata come punto di partenza non soltanto per la sua posizione centrale nel territorio veneto, ma anche perché qui affondano le radici del team imprenditoriale che ha portato il progetto in Italia. Vito Scavo – manager con una lunga carriera internazionale nel mondo del fitness, nel retail e nell’accoglienza, già protagonista di operazioni strategiche in Europa e negli Stati Uniti – e Alessandro Bergamo, co-owner, componente del CdA di 3B Spa e membro del consiglio generale di Confindustria Veneto Est, seguiranno da vicino l’avvio delle operazioni. L’intento è duplice: validare il format per la successiva scalabilità nazionale, da un lato, e garantire al progetto solidità industriale e manageriale, dall’altro. Uniti da un’amicizia di lunga data, Scavo e Bergamo hanno co-fondato la società Immexia Srl per portare anche in Italia un modello di intrattenimento in grado di coniugare innovazione, socialità e sviluppo territoriale. Partendo proprio dal Veneto (Bergamo è trevigiano doc). Fondata nel 2016 a San Francisco (Usa), Sandbox Vr è la realtà di riferimento mondiale per le esperienze immersive "full body". Attraverso tecnologie avanzate, tra cui il tracciamento integrale dei movimenti e i feedback aptici, gruppi di amici, famiglie o colleghi di lavoro possono vivere insieme avventure cinematografiche e sociali in realtà virtuale, con un livello di realismo che va ben oltre il tradizionale gaming. Inoltre, il portafoglio attuale include sia avventure d’azione e fantasy, sia collaborazioni esclusive con il colosso dello streaming Netflix, ispirate a titoli iconici come "Squid Game" e "Stranger Things" (quest’ultima disponibile entro fine 2025).

Con oltre 60 punti vendita attivi tra Nord America, Europa e Asia, e più di 117.000 giocatori al mese, Sandbox Vr si è affermata come leader mondiale del settore, tanto da essere stata inserita, dalla rivista economica statunitense Fast Company, tra le "Most innovative companies" del 2024. Il brand si è posizionato, inoltre, al 129esimo posto della classifica ‘Inc. 5000’ delle aziende americane a più rapida crescita. Tra i suoi investitori figurano fondi globali come Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi partners e Craft, oltre a celebrity del calibro di Katy Perry, Orlando Bloom, Justin Timberlake, Will Smith e Kevin Durant. Tali fattori di crescita si innestano nel business della realtà virtuale "basata su location": un mercato, quest’ultimo, che sta trasformando, di fatto, il settore del "gaming" e per il quale si stima un tasso di crescita annuo del 27,1%, con un balzo in dieci anni di quasi 40 miliardi di dollari in tutto il mondo (più precisamente, da 3,89 miliardi di dollari nel 2024 a 42,86 miliardi nel 2034).

"Abbiamo scelto di partire da Treviso perché crediamo nella centralità del territorio e nel suo potenziale – dichiarano congiuntamente gli imprenditori Scavo e Bergamo – Questo progetto non è soltanto un investimento, ma un atto di fiducia: vogliamo introdurre in Italia un format internazionale che possa generare valore economico, occupazionale e culturale. La nostra ambizione è che Treviso diventi la porta d’ingresso di un modo totalmente nuovo di vivere le esperienze virtuali". D’altronde, per Sandbox Vr l’Italia rappresenta un punto di riferimento importante nella roadmap di espansione globale. "Sandbox VR nasce con l’obiettivo di trasformare la realtà virtuale da esperienza individuale a intrattenimento sociale e condiviso – sottolinea Lee Hebditch, direttore senior delle operazioni di franchising globali del brand statunitense –. L’Italia è un mercato di grande interesse: qui la cultura della socialità è radicata e l’attenzione all’innovazione è forte. Per questo siamo entusiasti di collaborare con partner imprenditoriali solidi come Scavo e Bergamo. L’apertura di Treviso è un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita internazionale". Sandbox è un’esperienza di realtà virtuale futuristica per gruppi fino a 6 persone, in cui è possibile vedere e interagire fisicamente con tutti i partecipanti, proprio come nel mondo reale. Ispirati alla piattaforma Holodeck di Star Trek, i mondi esclusivi di Sandbox Vr - creati da veterani di EA, Sony e Ubisoft - fanno sentire gli utenti come se fossero davvero all’interno di un gioco o di un film d’azione. Ciò è reso possibile dalla presenza, nei centri di gioco fisici legati al brand, di telecamere di ‘motion capture’ estremamente realistiche, nonché dall’uso di body tracker 3d di precisione e di tute tattili per i giocatori.