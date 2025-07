La promozione dell’empowerment femminile: "Inclusione e parità di genere sono priorità"

PRIORITÀ A RICERCA e sviluppo. In questo ambito Otofarma investe annualmente circa il 5 per cento del proprio fatturato per identificare e portare sul mercato le soluzioni uditive più innovative per migliorare l’udito dei pazienti. Grazie all’approccio unico della società, che mette al centro le esigenze delle singole persone, Otofarma ha complessivamente superato i 12mila dispositivi venduti nel corso del 2024.

La ricerca del benessere viene perseguita anche all’interno del Gruppo, dove Otofarma SpA, azienda del settore degli apparecchi acustici personalizzati, non si limita a migliorare l’udito dei pazienti: da tempo ha avviato un programma di welfare aziendale e iniziative sociali volte a sostenere il benessere dei propri collaboratori e clienti, con uno sguardo attento all’inclusione, alla salute e alla partecipazione attiva.

Particolare l’attenzione che l’azienda dedica alla parità di genere e all’empowerment femminile in tutti gli ambiti dell’organizzazione. Come raccontato dalla ceo Giovanna Incarnato Bartolomucci, la compagine aziendale è improntata al talento femminile in tutte le aree – tecnica, amministrativa, marketing – e dall’interno nasce un ambiente che valorizza e supporta le esigenze professionali e personali delle donne, anche attraverso corsi di nutrizione, sport, yoga, team building e prevenzione medica, rivolti a tutte le fasce di età.

L’azienda promuove inoltre attività di ascolto attivo con sportelli psicologici e momenti di confronto tra dipendenti, per rafforzare il senso di comunità interna. E iniziative culturali e sociali aperte alle famiglie dei dipendenti. La filosofia alla base è semplice ma ambiziosa: far sentire ogni collaboratore parte integrante di un progetto condiviso, dove benessere e crescita personale camminano insieme. "Le donne che lavorano con Otofarma appartengono a una fascia di età che va dai 20 ai 60 anni, senza alcuna differenza di intraprendenza, stile, affidabilità, dedizione", precisa l’azienda. I programmi dedicati al benessere femminile, aggiungono a Otofarma, dimostrano un impegno concreto verso la qualità della vita in ambito lavorativo e oltre: non solo formazione professionale, ma anche sostegno alla salute fisica e mentale, equilibrio tra vita privata e lavoro e creazione di una cultura inclusiva.

Sempre sul fronte interno, Otofarma investe nella formazione continua dei propri informatori commerciali e tecnici di laboratorio: spese di alloggio e pasti durante i corsi, alternanza tra teoria e pratica con il supporto di medici e formatori esperti, ma anche strumenti per la crescita personale. Inoltre l’azienda promuove iniziative per la salute dei cittadini sul territorio, trasformando le farmacie convenzionate in hub di prevenzione. Oltre agli apparecchi acustici su misura, l’azienda ha distribuito strumenti diagnostici come la densitometria ossea a ultrasuoni (Moc) per individuare la fragilità ossea e ha introdotto la teleaudiologia, pionieristica in Italia sin dal 2016: da gennaio 2023 sono state oltre 14 mila le visite in telemedicina completate. Oggi grazie alla telemedicina audiologica i pazienti possono eseguire esami in farmacia con supervisione da remoto in tempo reale, evitando liste d’attesa e vincoli geografici.

M.P.