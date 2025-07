"La Process . Intelligence?. Una vera alleata per le imprese"

ANALIZZARE, comprendere e migliorare i processi aziendali attraverso i dati e l’intelligenza artificiale. Benvenuti nel mondo della Process Intelligence, una tecnologia che sembra destinata a diventare sempre più importante nella vita delle imprese. Lo sanno bene i manager di Celonis, azienda tedesca che nelle scorse settimane ha scelto Milano per il suo Process Intelligence Day, una tappa del tour globale che tocca oltre 20 città nel mondo. Si tratta di un evento che, nel suo appuntamento milanese, ha riunito manager, innovatori e decision-maker per esplorare una delle tecnologie più promettenti dell’era digitale. Come migliorare e ottimizzare, per esempio, i rapporti con i fornitori e clienti o la gestione dei reclami? La Process Intelligence si occupa anche di questo e, nello specifico, è una sorta di evoluzione di quella che è sempre stata la specialità di Celonis, azienda considerata leader nel Process Mining.

Quest’ultima è una tecnologia che ha origini accademiche: fu fondata nei primi anni 2000 dal professor Wil van der Aalst presso la Technische Universiteit Eindhoven. Van der Aalst fu pioniere nel trasformare i log di eventi generati dai sistemi informatici in una risorsa strategica per mappare, analizzare e migliorare i processi aziendali. Celonis è stata tra le prime realtà a trasformare questo concetto in una piattaforma, capace oggi di accompagnare le imprese di ogni settore nella trasformazione digitale. "La nostra tecnologia parte da un presupposto semplice ma potente: il modo in cui le aziende immaginano i loro processi è molto diverso da come avvengono davvero", spiega Andrea Carboni, Country Leader di Celonis per l’Italia.

"Il Process Mining prende i dati dai sistemi di IT delle imprese e costruisce una mappa dinamica e interattiva delle attività reali. È come una rete metropolitana digitale in cui vengono evidenziati i colli di bottiglia, gli sprechi, i passaggi inutili o i ritardi". Fondata nel 2011 da tre studenti dell’Università di Monaco, Celonis è oggi un colosso con oltre 3mila dipendenti, 24 uffici nel mondo e più di 1.500 clienti. In Italia è presente dal 2021 e ha già collaborazioni attive con grandi gruppi come Poste Italiane, Unipol o Iren, solo per citarne alcuni. Proprio Iren, durante l’evento milanese, ha raccontato come abbia migliorato l’efficienza dei processi di assistenza clienti e ottimizzato le operazioni grazie alla piattaforma di Celonis. "La vera svolta", continua Carboni, "è che oggi abbiamo la possibilità di non limitarci soltanto a fotografare i processi. Con la nostra piattaforma, le aziende possono intervenire in tempo reale, prendere decisioni basate su dati oggettivi e addirittura automatizzare certi passaggi". E qui entra in gioco l’intelligenza artificiale (AI), che diventa davvero utile soltanto quando è alimentata da informazioni strutturate e di qualità.

Per questo Carboni dice: "non c’è AI senza PI", ovvero senza Process Intelligence". Il cuore tecnologico di Celonis è il Process Intelligence Graph, un "gemello digitale" delle operazioni aziendali che aggrega dati da più sistemi e li restituisce in forma leggibile, azionabile e condivisibile tra reparti diversi della stessa azienda. Questo consente alle imprese di abbattere i silos organizzativi, rendere i flussi trasparenti e intervenire in modo mirato per recuperare valore dove si è bloccato. Eugenio Cassiano, SVP Strategy & Innovation di Celonis, sottolinea anche l’impegno sul fronte della ricerca: "Abbiamo creato Celonis Labs, la nostra unità di innovazione, e collaboriamo con università come la Bocconi, La Sapienza e l’ateneo di Verona attraverso il programma Accademic Alliance. L’innovazione nasce dal confronto con il mondo accademico, con gli analisti, ma soprattutto con i clienti. Solo osservando i problemi reali si trovano soluzioni concrete". Non a caso, la piattaforma è già impiegata in settori come logistica, procurement, finance e operations. Grazie a Celonis importanti aziende di diversi settori come Campari, BMW e Pfizer hanno potuto migliorare i propri processi e sbloccare valore. Ogni azienda parte infatti da un processo diverso, ma l’obiettivo resta comune: migliorare l’esecuzione, ridurre gli sprechi, aumentare la reattività al cambiamento. Ma non sono solo i colossi internazionali a beneficiare della tecnologia di Celonis. Anche le imprese di medie dimensioni, soprattutto quelle industriali, possono trarne vantaggio. "Il bello della Process Intelligence è che si adatta a ogni contesto. Le piccole e medie aziende italiane, per esempio, possono usarla per capire dove migliorare la gestione degli ordini, velocizzare il ciclo di fatturazione o evitare costosi errori nei resi", racconta Carboni.

"Non serve partire da progetti giganteschi: basta iniziare da un processo chiave per vedere risultati in poche settimane". In questo scenario entra in gioco anche la sostenibilità. "Ogni spreco evitato ha anche un impatto ambientale", aggiunge Carboni, "pensiamo per esempio ai resi: se un ordine è gestito male, va corretto, rispedito, duplicato. Tutto questo genera costi e ed emissioni di Co2. La nostra piattaforma permette di anticipare gli errori, ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità con dati e azioni concrete". In un momento in cui le aziende affrontano discontinuità, vedono arrivare i dazi nel commercio globale, affrontano crisi logistiche e rischi di nuove fiammate dell’inflazione, per i manager di Celonis la capacità di leggere i dati e agire rapidamente fa la differenza. L’azienda tedesca è oggi diventata un decacorno (cioè un’impresa con una valutazione sul mercato di oltre i 10 miliardi di dollari). "I nostri clienti sono change maker", conclude Carboni, "persone che hanno il coraggio di guardare dentro ai propri processi e migliorare continuamente".