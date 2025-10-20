La potenza al servizio dell’innovazione: "Ecco Hpc6, il supercomputer industriale"

IL SUPERCALCOLO è, al pari del cloud e dell’intelligenza artificiale, una delle chiavi del futuro, per questo Eni considera la tecnologia fondamentale per la propria trasformazione, utilizzando, per esempio l’intelligenza artificiale in diverse aree, per migliorare le operazioni, accelerare la ricerca e lo sviluppo e creare valore per i propri stakeholder. Eni ha un approccio strategico e responsabile all’intelligenza artificiale, con un forte focus sull’etica e sulla centralità dell’essere umano. Il supercalcolo è un elemento chiave per lo sviluppo e l’implementazione degli algoritmi intelligenti, fornendo la potenza di calcolo necessaria per gestire grandi quantità di dati e addestrare modelli complessi. D’altra parte, in ogni settore, dalla fisica alle scienze dei materiali, dall’energia alla salute, il supercalcolo è diventato un abilitatore imprescindibile dell’innovazione. Nel campo specifico della transizione energetica, in cui Eni è strategicamente impegnata, sono richieste enormi risorse computazionali, ad esempio, per migliorare l’efficienza delle celle solari o per sviluppare batterie più performanti. Eni compie quindi con HPC6 un ulteriore passo nella propria strategia di decarbonizzazione.

Da anni Eni impiega il supercalcolo su vari fronti, dall’ottimizzazione dell’operatività degli impianti industriali alla simulazione del comportamento del plasma nella fusione a confinamento magnetico. Eni ha una lunga esperienza nel supercalcolo, che parte dai primi anni ’70, applicata ai business tradizionali, per poi arrivare ad oggi, dove viene impiegata in vari settori lungo la catena del valore della Società. Dal 2013 Eni si è dotata di successive generazioni di supercalcolatori. Sono macchine realizzate da primari player tecnologici internazionali secondo precisi criteri e specifiche tecniche e di performance, in linea con le necessità e i requisiti dell’azienda, sono ospitate nel Green Data Center di Eni a Ferrera Erbognone, uno dei centri di calcolo con la più alta efficienza energetica e tra i migliori per contenimento dell’impronta carbonica in Europa.

Qui, il nuovo sistema di raffreddamento a liquido impiega una tecnologia a liquido "diretto", che consente di smaltire il 96% del calore. Per ridurre la propria impronta carbonica, inoltre, il Green Data Center di Ferrera Erbognone che ospita il supercomputer è alimentato anche da un impianto fotovoltaico da 1MW di potenza. Il Gdc rappresenta un esempio di eccellenza nell’integrazione tra tecnologia avanzata e impegno per la sostenibilità ambientale. A fine 2024 Eni, poi, ha avviato il nuovo sistema HPC6, che ad oggi si posiziona come primo al mondo tra i supercomputer ad uso industriale. HPC6 ha una straordinaria potenza di calcolo di 606 PFlops di picco (e 477 "sustained") pari a oltre 600 milioni di miliardi di operazioni al secondo. HPC6 è basato su un’architettura concepita con la stessa tecnologia che costituisce i sistemi più potenti in Europa e nel mondo. Come tutti i grandi supercalcolatori, HPC6 ha una architettura a cluster, cioè modulare, che interconnette migliaia di nodi di calcolo attraverso una rete ad alta velocità. Grazie a questa architettura, e alle tecnologie avanzatissime impiegate, è possibile svolgere una quantità di calcoli quasi inimmaginabile.

Letizia Magnani