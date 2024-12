La Patata di Bologna DOP: eccellenza certificata e nuova immagine dal 2023

LA PATATA DI BOLOGNA è un prodotto strettamente collegato al territorio e alla sua storia. Al momento la base sociale del Consorzio è stabile poiché il territorio di produzione del prodotto, che ha il riconoscimento di certificazione europea Dop, fa capo alla sola provincia di Bologna ed è quindi limitato nello spazio. Questo perché i terreni di bonifica tipici del bolognese, con un buon drenaggio naturale di composizione argillosa o di medio impasto, sono i migliori in cui coltivare la varietà storica Primura. Sono, infatti, terreni profondi, ben arieggiati, senza ristagni d’acqua, con un livello di acidità (pH) tra 5 e 6,5.

La certificazione per questo prodotto, eccellenza territoriale e del gusto, è stata frutto di un lungo lavoro portato avanti dal Consorzio e dai produttori della Patata di Bologna dop. Nel 2004 è stata presentata la prima domanda per entrare nel Registro dei prodotti tipici italiani con la Denominazione Patata di Bologna. Alla richiesta italiana ha fatto poi seguito, nel 2009, la pubblicazione della domanda nella Comunità Europea. Nel 2010 è finalmente avvenuta la registrazione della Patata di Bologna nelle Dop dell’Unione Europea.

C’è poi stato un lungo e impegnativo lavoro per l’entrata in vigore Disciplinare di Produzione definitivo. Nel 2015 è invece arrivata l’autorizzazione a Check Fruit come, Organismo di Controllo della Dop e nel 2016 il vero e proprio riconoscimento del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop.

In questo percorso di valorizzazione il Consorzio ha lavorato molto con i produttori e con i consumatori. La Patata di Bologna DOP, nell’eccellenza della varietà Primura, cambia veste. Lo fa a seguito di un percorso condiviso con i propri consumatori. Dal 2023 la Patata di Bologna Dop ha anche una nuova immagine.

Il prodotto si è consolidato nelle abitudini dei consumatori: uno dei motivi del suo successo è dato dalla versatilità di utilizzo della patata, ma anche dalla qualità della patata di Bologna Dop, considerata dai consumatori delicata e perfetta per preparare sia i piatti della tradizione, sia piatti gourmet. I valori del prodotto, del territorio e dei produttori sono riconoscibili nella nuova immagine e hanno a che fare con la naturalità, la qualità e la tradizione, caratteristiche fondamentali nel percorso di eccellenza che il Consorzio porta avanti attraverso la certificazione.