La nuova vita delle piramidi: convertire luce in elettricità

ENERGIA, SOSTENIBILITÀ, transizione energetica sono stati i temi protagonisti del Salone del Mobile e del Fuori Salone, che, nell’edizione che si è appena conclusa a Milano, ha portato in esposizione idee assolutamente innovative sul tema. Fra questi ha spiccato la Piramide fotovoltaica di Dynamo Energies, realizzata con pannelli fotovoltaici da Verde21, partecipata dal Gruppo Costim. Non è solo un’opera d’arte moderna, ma una soluzione innovativa ed ecologica per la produzione di energia pulita e rinnovabile. Con questo obiettivo, trovare nuove parole e soluzioni per la sostenibilità, Costim è entrato nel capitale sociale di Verde21. Il Gruppo, player di riferimento del settore immobiliare e delle costruzioni, entrando nel capitale sociale della società milanese – proprietaria del marchio registrato Dynamo, piccola media impresa innovativa, attiva nel mercato delle energie rinnovabili – punta a posizionarsi sempre di più nel settore della sostenibilità.

Da oggi, quindi, Costim detiene una partecipazione del 20% nel capitale sociale di Verde21, il cui valore, a seguito del recente aumento di capitale, è complessivamente a 15 milioni di euro, rafforzando così la sua posizione nell’innovazione, legata al mercato delle energie rinnovabili nel quadro di un percorso sinergico di allargamento dei propri ambiti di business. Valori condivisi e una stessa visione di futuro con al centro la sostenibilità hanno portato queste due realtà ad incontrarsi e a voler fare un percorso insieme. Per questo l’acquisizione rappresenta un importante notizia per tutto il settore del fotovoltaico di nuova generazione, ma anche per quello delle costruzioni. "Condividendo la stessa vision di un futuro sostenibile, i nostri due gruppi si impegnano a lavorare insieme per offrire il proprio contributo alla transizione energetica, promuovendo l’uso di energie pulite e rinnovabili", spiega Jacopo Palermo (nella foto), amministratore delegato di Costim e neoconsigliere di amministrazione di Verde21. Alle sue parole fanno eco quelle di Amerigo Della Pina, presidente di Verde21: "È con grande soddisfazione che accogliamo l’ingresso di Costim nel nostro capitale sociale. È un’importante operazione che conferirà solidità al progetto industriale Dynamo, che ha l’ambizione di portare bellezza e design Made in Italy nella transizione energetica".

I sistemi fotovoltaici 3D Dynamo sono impianti energetici clean-tech: il design, protetto da brevetti internazionali, sfrutta le forme dei "Solidi Platonici" e la tridimensionalità per ottimizzare la conversione dell’energia solare in elettricità. In sintesi, le piramidi, forme geometriche note da sempre, ma non solo, in modo da poter sfruttare al massimo, e in tutte le ore del giorno, l’irradiazione solare. Si tratta di una opportunità di crescita non solo per Costim e per Verde21, ma per entrambi i settori, del fotovoltaico pulito e dell’immobiliare. Verde21, società benefit, con sede a Milano, è una piccola media impresa innovativa che opera nel settore delle energie rinnovabili, specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti fotovoltaici tridimensionali di elevata qualità architettonica e design industriale.

La società è, tra l’altro, proprietaria del marchio brevettato Dynamo, fondato sui valori di innovazione, rispetto per l’ambiente e sostenibilità energetica. Mentre Costim è il primo player nazionale industriale integrato e digitalizzato, che opera lungo tutta la filiera del real estate, per la realizzazione chiavi in mano di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi. La rigenerazione per il gruppo bergamasco è da sempre un obiettivo a cui tendere, per unire il bello all’utile, ma anche per dotare gli edifici di un’anima innovativa e vedere. Uno dei driver di riferimento, da sempre del Gruppo, è infatti la sistematica applicazione delle tecnologie digitali di ultima generazione al settore del real estate e delle costruzioni.

Il Gruppo bergamasco è stato impegnato negli ultimi anni in un’intensa attività di ricerca che ha portato alla creazione del Gsm, Global System Model, una piattaforma digitale che, attraverso un’unica app, mette in connessione lo spazio fisico e i sistemi impiantistici con gli utenti, garantendo loro un’esperienza unica di elevata soddisfazione. La gestione dell’infrastruttura digitale attraverso il Gsm consente, inoltre, di monitorare in tempo reale un elevato numero di parametri permettendo una completa integrazione gestionale, con forte riduzione dei consumi energetici e miglioramento degli standard di sicurezza. Con l’ingresso nel capitale sociale di Verde21 il Gruppo ha una grande opportunità: quella di crescere nel mercato delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di contribuire alla transizione verso un settore immobiliare più sostenibile e a basso impatto ambientale. Inoltre, questa operazione consentirà a Verde21 di poter disporre di maggiori risorse da destinare ad investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni innovative.

Alla transizione energetica guardano sempre più sia il pubblico che i privati. Non si tratta solo di una esigenza per la terra, ma anche di una opportunità economica da percorrere, alimentare, orientare. Insomma, da sfruttare a pieno. La tecnologia e la collaborazione fra realtà anche distanti fra loro sono le carte vincenti per innovare e per mettere a terra progetti utili all’economia del paese e pienamente sostenibili.