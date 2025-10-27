La nave del futuro è elettrica e viaggia con il vento

IL FUTURO DELLA NAVIGAZIONE è nell’elettrico. Ne è convinto Sébastien Romani (nella foto a sinistra), amministratore delegato di Forship Spa, la società che gestisce i marchi commerciali Corsica Ferries e Sardinia Ferries. Romani, che lavora per il gruppo dal Duemila, ha assunto questo ruolo dopo aver ricoperto la carica di Chief Sales Officer. La compagnia offre collegamenti marittimi per la Sardegna da porti italiani come Livorno e Piombino, e da Tolone, con arrivi nei porti sardi di Golfo Aranci e Porto Torres. Il gruppo ha appena firmato una importante partnership con Neoline Armateur, per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale delle stesse dimensioni.

La costruzione di Neoliner Origin si è conclusa e la nave ha lasciato la Turchia in questi giorni, per raggiungere i porti di Livorno e di Bastia. Sono questi due degli scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco RMK Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale. Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora (Stati Uniti), con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon. La prima traversata commerciale verso gli Stati Uniti è programmata, con partenza da Saint-Nazaire. Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo progetto: l’innovativo ro-ro due alberi, con 3 mila metri quadrati di vele rigide a controllo automatico, che navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Questa nuova nave da carico potrà trasportare 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container, che rappresentano fino a 5.300 tonnellate di merci.

"Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come Società Armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro", dice Pierre Mattei (nella foto in alto a destra), presidente di Corsica Sardinia Ferries. Il gruppo punta sull’innovazione e sull’elettrico, come spiega l’amministratore delegato, Sébastien Romani "speriamo che presto anche i porti italiani diano la possibilità di spegnere le emissioni per le navi una volta in porto. Il porto di Tolone, in Francia ci consente di farlo e noi abbiamo investito in questo. La nostra flotta per metà è già in grado di operare ad emissioni zero in port, perché elettrificata", dice. Il rispetto dell’ambiente è uno dei focus degli armatori e naturalmente è uno degli obiettivi anche di Corsica Ferries e Sardinia Ferries. "Abbiamo chiuso una stagione estiva molto positiva e speriamo di poter lavorare con le destinazioni, Sardegna, Corsiva, Balearie, per allungare davvero la stagione turistica", dice Romani. Il turismo non è più solo mare e sole, ma anche dettato da altre esigenze ed esperienze, in primis natura e sport. "Noi siamo pronti ad erogare i nostri servizi in tutte le stagioni dell’anno", spiega Romani. La compagnia ha trasportato da gennaio ad agosto 2025, in tutte le linee, Corsica, Sardegna, Baleari, oltre 2,7 milioni, su oltre 3.500 viaggi. Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri trasportati sulla Corsica, che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna. La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in alta stagione, da Piombino. La Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in alta stagione, da Piombino. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva dalla primavera all’autunno.

Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 11 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. A Savona Vado, in un’area di 50 mila metri quadrati in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività organizzative, amministrative e logistiche della società, che ogni anno trasportato oltre 3 milioni e mezzo di passeggeri. "Il nostro impegno ad abbassare le emissioni è dettato dalle norme, naturalmente, ma non solo. Stiamo investendo sulle short connection, per collegare direttamente le navi alle banchine. Nel giro di un anno al massimo tutte le nostre navi saranno in grado di connettersi ai porti elettrificati. Questo significa che non ci sono emissioni in porto", dice ancora Romani. Il Gruppo continua anche a ricercare nuovi talenti, "Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli", dice il Comandante d’Armamento, Matteo Giannelli. Fra le novità, va segnalato che Corsica Sardinia Ferries accoglie tra il proprio equipaggio la psicologa di bordo, una nuova figura professionale che testimonia l’attenzione della Compagnia per la qualità della vita del proprio personale e per il costante miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri.