La Molisana, una crescita continua tra qualità e passione

COME UNA FENICE CHE RINASCE dalle sue ceneri. La storia de La Molisana, celebre azienda italiana specializzata nella produzione della pasta, ricorda proprio la leggenda dell’uccello mitologico capace di risorgere a vita nuova: era il lontano 1912, ben centotredici anni fa, quando nel cuore del Molise nacque lo storico pastificio, destinato però a finire sull’orlo del fallimento meno di un secolo dopo. Nel 2011 però, questa storia vede un secondo inizio, capace di stravolgere la narrazione: la famiglia Ferro, mugnai molisani da ben quattro generazioni, decise infatti con coraggio e intraprendenza di restituirle una nuova occasione. Così, in meno di 15 anni, proprio come una fenice, La Molisana è risorta dalle sue ceneri, raggiungendo una lunga serie di successi: l’azienda è oggi il terzo marchio nel mercato pasta di semola – ad oggi prima del segmento del pack da 500 grammi superando i colossi storici del mercato – e primo nel mercato di pasta integrale. Risultati che, giorno dopo giorno, delineano uno scenario in continua evoluzione, alzando sempre più l’asticella anche in vista delle sfide future. I numeri parlano da soli: basta pensare che l’azienda – forte di questo successo – prevede di chiudere un fatturato che sfiora il mezzo miliardo di euro, mentre soltanto quattordici anni fa, nel 2011, era di 16 milioni. L’export invece vale il 40% circa del fatturato e si sviluppa in oltre 120 Paesi nel mondo.

"Il 2024 si è concluso in maniera molto positiva con una crescita importante del fatturato di Gruppo, che prevediamo sfiori 450 milioni di euro, e anche della nostra quota a valore di mercato dove ormai siamo diventati il terzo player nella pasta secca, mentre siamo il primo marchio in Italia nella pasta integrale con quasi il 20% di quota a volume di mercato – spiega l’amministratore delegato, Giuseppe Ferro (nella foto a destra e, a sinistra, col padre Vincenzo e i fratelli) – Anche lato export abbiamo avuto dei risultati molto positivi raggiungendo oltre 120 paesi nel mondo, con vendite fuori dell‘Italia aumentate del 33% e registrando una considerevole crescita in Europa, Stati Uniti e anche in Sud America". Una vera e propria crescita esponenziale, dunque. Ma sono anche numeri, questi, che vanno di pari passo con nuove strategie, sviluppo e qualità: la famiglia Ferro, infatti, punta da sempre sulla filiera integrata della pasta e l’intera produzione ha come materia prima il grano 100% italiano, grazie ad accordi di filiera siglati con agricoltori di Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma non è finita qui. A guidare La Molisana è anche la ricerca continua di nuove forme e ’geometrie’, capaci di rendere la pasta unica nel suo genere, portando a tavola non solo qualità e gusto, ma anche un tocco di magia e bellezza. A partire proprio dal primo grande passo, compiuto nel 2013 con lo Spaghetto Quadrato, diventato un best seller e cavallo di battaglia del pastificio molisano.

È poi arrivato il tempo delle Farfalle Rigate e le Orecchiette Rigate, mentre nel 2019 entrano nel mercato quattro nuovi item dalle forme insolite studiate per garantire tenacità alla masticazione, resistenza in cottura e il piacere nuovo che stuzzica ricette originali: Trighetto, Spaghetto Quadrato Bucato, Quadrotto e Cubetto. Una rivoluzione innovativa che ha alzato ulteriormente l’asticella con Rigacuore, il formato di pasta che con la sua inconfondibile forma a cuore, il grano 100% italiano e la trafilatura al bronzo comunica sentimento, romanticismo, leggerezza e positività. Ma tradizione, storia e qualità devono anche incontrarsi con innovazione e tecnologie, per aprire così ulteriori strade che guardino al futuro: La Molisana infatti ha investito, dalla data di acquisizione ad oggi, oltre 100 milioni di euro per crescere in efficienza e qualità eseguendo numerosi miglioramenti impiantistici e di automazione totale. Gli investimenti hanno potenziato tutti i settori nevralgici: dalla sala macchine (linee di produzione, impianto di insilaggio, tranciatrici) alla sala confezionamento (linee di confezionamento, impianto di pallettizazione e magazzino automatico).

Parallelamente, La Molisana mantiene alta l’attenzione anche sull’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale: ha investito in un nuovo trigeneratore per la produzione di energia fredda, calda e condizionata e ha optato per l’uso di sistemi innovativi come il sistema Themopest e il servizio pooling pallet. "Per sostenere la crescita nel 2025 dobbiamo continuare a puntare su innovazione e nuovi mercati. I mercati del Far East sono di grande interesse e stiamo stringendo un accordo importante con una catena di ristorazione e distribuzione molto forte in Oriente, dall‘Arabia all‘Australia – conclude Ferro –. Contemporaneamente continua il nostro percorso fatto di sacrifici e investimenti: negli ultimi 11 anni abbiamo investito in azienda più di 140 milioni di euro per rendere la nostra una realtà competitiva con i migliori player italiani e internazionali. Da anni puntiamo sull‘innovazione: abbiamo studiato nuovi formati (ben cinque in pochi anni), abbiamo investito molto in ricerca, per trovare i grani italiani migliori e con un contenuto proteico fino al 16%, che ci permettessero di continuare a creare un prodotto che rispecchiasse il nostro ideale di eccellenza della pasta. Con tecnologie d‘avanguardia siamo diventati sempre più competitivi ed efficienti: continueremo su questa strada. E, parallelamente, proseguirà il nostro impegno nel trovare soluzioni sostenibili sia di processo che di prodotto: proprio nei prossimi mesi vedrà la luce un progetto molto importante in termini pack".