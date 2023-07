"La mission? Rendere il mondo più sicuro e sostenibile"

UN GRANDE GRUPPO internazionale che ha messo radici anche in Italia con reciproca soddisfazione e la volontà di continuare a crescere, investire e assumere. Il gruppo è Thales, una multinazionale con carta d’identità francese quotata all’Euronext di Parigi, leader globale nell’alta tecnologia e che opera nei settori della difesa, dell’aeronautica, dello spazio, dei sistemi di sicurezza, dell’identità e sicurezza digitale. Con circa 77mila dipendenti presenti in 68 Paesi, nel 2022 ha generato ricavi per 17,6 miliardi, ponendosi come realtà all’avanguardia nelle innovazioni digitali e nel "deep tech": connettività, Big Data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, tecnologia quantistica.

"Thales – spiega Donato Amoroso, Ceo e Country Director di Thales Italia dal 2020 dopo un significativo percorso professionale nel gruppo Leonardo e in Thales Alenia Space - fornisce ad aziende, organizzazioni e istituzioni sistemi e soluzioni innovative che contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, più inclusivo e più sostenibile. Un’esigenza fortemente aumentata negli ultimi anni e spinta anche dalla pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina". Thales Italia è presente nel nostro Paese dal 1988, con un fatturato di 189 milioni nel 2022 e impiega circa 650 dipendenti nei siti di Firenze (Sesto Fiorentino), Roma, Milano (Gorgonzola, Marcallo), Varese (Vergiate), Torino (Grugliasco) e Chieti. Circa altri 3mila invece fanno capo alla joint-venture nata nel 2005 con l’allora Finmeccanica, e oggi Leonardo, che vede Thales controllare il 70% di Thales Alenia Space e il restante 30% posseduto da Leonardo mentre queste percentuali si invertono in Telespazio.

Ma che cos’è Thales Italia?

"Un centro di competenza globale per il controllo del traffico aereo, la sicurezza delle operazioni aeroportuali e la gestione di infrastrutture critiche. Nel settore della difesa offre, inoltre, soluzioni per la comunicazione tattica e strategica; mentre per quanto riguarda l’area dell’identità e sicurezza digitale, la Business Unit DIS produce strumenti di identificazione basati sulla biometrica oltre a soluzioni per la connettività, la sicurezza delle transazioni di pagamento e le infrastrutture IT. La forte vocazione all’innovazione è alimentata da numerose e fruttuose collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca italiani, che ci consentono di anticipare le sfide del mercato".

Un mercato dove non mancano competitori agguerriti…

"Non c’è dubbio che operiamo in settori altamente competitivi ma anche in forte sviluppo sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica sia da quello della crescita in tutto il mondo della richiesta di sicurezza, non solo nel comparto difesa ma anche in quello civile, dagli aeroporti e i voli alla cybersecurity. E l’Italia è considerata da Thales una presenza strategica avvalorata recentemente dalla decisione di individuare, trasferendo le attività dalla Germania, il centro di competenza del gruppo per i sistemi di aiuto e sicurezza alla navigazione aerea a Gorgonzola, in provincia di Milano".

Quanto è importante il ruolo di Thales nella sicurezza aerea?

"Oltre 340 milioni di persone viaggiano ogni anno negli aeroporti in sicurezza grazie alle soluzioni Thales e a livello mondiale due aerei su tre oggi decollano e atterrano usando sempre tecnologie Thales e il 60% dei sistemi di navigazione aerea sono realizzati proprio da Thales Italia. In particolare il gruppo produce sistemi per il controllo del traffico aereo di bordo e a terra (civile e militare), progetta installa e fornisce il supporto post-vendita delle apparecchiature di bordo dei velivoli e offre, inoltre, apparati di radio-assistenza per la navigazione aerea. Proprio in questo settore e con le nuove esigenze create dalla pandemia, stiamo implementando la soluzione Fly to Gate per un modello di accesso completamente digitale dove, diciamo così, non si tocca più niente".

Thales è leader anche nelle soluzioni per la sicurezza delle comunicazioni e dei dati?

"Più di 100 operatori mobili nel mondo hanno scelto le eSIM di Thales, oltre 3000 istituzioni finanziarie si servono di Thales per proteggere i pagamenti e i servizi bancari e più di 200 programmi governativi utilizzano i suoi sistemi di identificazione. Thales collabora inoltre con gli operatori per la transizione verso le eSIM, realizzando prodotti eco-compatibili e a basso impatto ambientale. In questo ambito, da marzo del 2022 Thales realizza per WindTre la fornitura di schede SIM prodotte con materiale plastico interamente riciclato proveniente da vecchi frigoriferi e freezer. L’innovazione di questo processo evita la produzione di migliaia di tonnellate di nuova plastica e sviluppa positivamente l’economia circolare".

Thales Italia è anche un partner privilegiato della Marina Militare italiana?

"Sì, in particolare per la manutenzione dei sonar installati su cacciamine e fregate. I decenni di esperienza di Thales nei sistemi sonar, la profonda competenza in tutta la disciplina sono fondamentali per garantire l’efficienza dei sensori durante le missioni. Il settore della mine warfare della Marina Militare Italiana costituisce il fulcro delle attuali attività nazionali di contromisure mine (MCM) della Marina e supporta anche le specifiche responsabilità di settore della Nato. Per questo l’Arsenale di La Spezia è diventato Service Center per i sonar della Marina e nel prossimo futuro l’attività verrà allargata alla base navale di Taranto".

Insomma, Thales crede nell’Italia?

"Lo dimostrano anche l’investimento in personale altamente specializzato, con circa 100 nuove assunzioni fatte nel 2022 e altre 50-60 programmate per quest’anno. Del resto anche il Trattato con il Quirinale prevede che Francia e Italia sviluppino una forte collaborazione nei settori tecnologicamente avanzati. Ed è quello che sta avvenendo".