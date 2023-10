La lampada Belt da Compasso d’Oro

Flos ha recentemente conseguito grazie alla lampada Belt, design Ronan e Erwan Bouroullec, la vittoria alla XXVII edizione del Compasso d’Oro Adi. Premio che è andato ad arricchire la notevole lista di Compassi d’Oro vinti da Flos nel corso degli anni per oggetti come la celebre Parentesi di Achille Castiglioni e Pio Manzù, premiata nel 1979, l’eclettica Mayday di Konstantin Grcic nel 2001, la tecnologica e minimale OK, sempre di Grcic, nel 2016. Nel 2020 sono stati premiati Arrangements e l’iconica Arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni.