La ’green’ factory e la sostenibilità totale

La sostenibilità, sia etica sia ambientale, da sempre fa parte del Dna di Pinko. Un’attenzione confermata anche dalla sede dell’azienda inaugurata a Fidenza nel 2010: uno spazio di 15.000 mq progettato dall’architetto Guido Canali. Design e avanguardia tecnologica si integrano con il paesaggio naturale, definendo un’idea di ‘green factory’. La sede di Pinko è una struttura in vetro e acciaio immersa nel verde, in armonia con il territorio circostante e ricca di affacci verso l’esterno, con oltre 3.500 mq di giardini pensili. Oltre agli uffici stile, operativi, commerciali e amministrativi la struttura comprende i laboratori di sviluppo della modellistica, il magazzino, la divisione di ingegneria informatica, un auditorium, un asilo nido adiacente e un’area ristoro.

Pinko promuove la mobilità dal ridotto impatto ambientale: le aree di parcheggio del quartier generale sono fornite di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Tutti i dipendenti sono liberi di portare i loro migliori amici a quattro zampe in ufficio, dove trovano un ambiente amichevole e dal design accogliente. Ma sostenibilità per Pinko significa anche, e soprattutto, una serie di progetti specifici che hanno visto nel 2018 – dopo aver deciso nel 2016 di non produrre più capi in pelliccia animale ponendosi come vero precursore nel settore della moda – il lancio di Pinko Take Care. Un progetto che mira al perseguimento della sostenibilità sia etica che ambientale. Quindi azioni rivolte a ridurre l’impatto su tutta la catena del valore, dalle materie prime – con sempre più prodotti con materiali riciclati e alternativi – alla logistica, dal prodotto fino al packaging. Investimenti in progetti contro le diseguaglianze per sconfiggere la povertà, aumentare l’inclusione sociale, economica ed educativa. E grande attenzione al benessere psicofisico, supportando il raggiungimento di un migliore equilibrio tra serenità professionale e personale con un pacchetto completo di servizi per sensibilizzare i dipendenti sull’importanza della prevenzione e del benessere attraverso incontri con medici, psicoterapeuti e health-coach, e offrendo prestazioni diagnostiche presso l’HQ di Fidenza o in partnership con eccellenti strutture nazionali. Un percorso che ha raggiunto significativi traguardi e che quest’anno vedrà la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità sulla gestione 2022.

