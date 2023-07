La finestra sul mondo per le Pmi si chiama Amazon

UNA PASSIONE RICAMBIATA quella tra Amazon e le PMI italiane, nel 2021, oltre 20.000 piccole aziende hanno venduto i propri prodotti attraverso Amazon.it e registrato vendite all’estero per circa 800 milioni di euro. "Un dato che ci impegnamo ad aumentare a 1,2 miliardi di euro annui di vendite all’estero entro il 2025 - spiega Mariangela Marseglia (nella foto sopra) VP e Country Manager Italia e Spagna di Amazon - Siamo molto orgogliosi del fatto che queste realtà abbiano creato fino ad oggi circa 60.000 posti di lavoro, ciò evidenzia l’impatto positivo lungo tutta la filiera".

Amazon e le Pmi italiane: quale è l’impostazione generale del rapporto?

"Il rapporto che ci lega alle piccole e medie imprese italiane e che negli anni abbiamo costruito e rafforzato si basa su un assunto semplice. Il loro successo è il nostro successo, i loro prodotti rappresentano più della metà di ciò che vendiamo nei nostri negozi online".

Un ponte verso clienti.

"Certo, il nostro punto di partenza è sempre uno e non è un segreto: siamo ossessionati dai clienti, e i nostri clienti desiderano un luogo affidabile dove poter fare i propri acquisti. Per questo, sviluppare un rapporto di fiducia con le aziende, dalle più piccole alle più grandi, è per noi una priorità, per poter offrire ai nostri clienti una ampia selezione, prezzi più vantaggiosi e un’esperienza di prim’ordine".

Un’alleanza che fa bene a tutti, dunque?

"Nel ruolo di alleati delle aziende italiane, piccole e grandi, le aiutiamo a esprimere il loro potenziale attraverso il canale digitale creando ed offrendo loro gli strumenti, i programmi e i servizi più efficaci per supportare la crescita del loro business, dentro e fuori i confini nazionali. Nel solo 2021, in Europa, i nostri investimenti su persone, strumenti e programmi incentrati sul loro supporto hanno superato i 3,4 miliardi di euro. Gli investimenti hanno riguardato tutti gli ambiti imprenditoriali, come la logistica, i servizi e gli strumenti che consentono di analizzare e ottimizzare il business, e la formazione".

Quali sono, in concreto, i vantaggi per le Pmi italiane: che cosa offre la piattaforma Amazon?

"In pochissime parole: il nostro negozio online vuole essere una “vetrina sul mondo“ per le aziende italiane. Per fare sì che gli imprenditori e le imprenditrici italiane raggiungano i mercati esteri, il digitale è uno strumento straordinario. Operatori come Amazon svolgono un ruolo fondamentale di semplificazione, abbattimento dei tempi e dei costi affinché le imprese possano vendere con successo anche online".

Sostenete le imprese anche sul fronte della formazione e di un sostegno alla competitività?

"La nostra presenza più che decennale in Italia ci ha permesso di entrare in contatto con migliaia di imprese sul territorio e questo ci ha dato l’opportunità di prendere consapevolezza di come spesso la competizione sui mercati internazionali pone le nostre aziende di fronte a sfide molto difficili da gestire: oggi è necessario stimolare l’accrescimento delle competenze digitali tramite iniziative di formazione, basti pensare che secondo i dati DESI oggi solo il 13% delle PMI italiane vende online, un dato inferiore alla media europea del 18%". Che cosa dice questo dato?

"Questo dato ci dice che c’è ancora molto da fare. È per rispondere a questa esigenza che a novembre 2020, in piena pandemia, abbiamo lanciato insieme a diversi partner pubblici e privati (tra cui MIP Politecnico di Milano, Netcomm, Agenzia ICE, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione Liguria, Regione Siciliana, Regione Umbria, per citarne alcuni) - “Accelera con Amazon“, il programma di formazione gratuito attraverso cui forniamo alle aziende le competenze e le nozioni più efficaci per vendere online (non solo su Amazon) e per accrescere la visibilità del loro business anche oltre i confini nazionali. Ad oggi sono oltre 35.000 le aziende italiane coinvolte".

Amazon anche come vetrina del Made in Italy?

"Sempre in quest’ottica nel 2015 abbiamo lanciato la vetrina Made in Italy di Amazon, per divulgare lo stile e la qualità della manifattura italiana e permettere agli artigiani e alle piccole e medie imprese che vendono sul nostro store di affacciarsi a un pubblico internazionale. La Vetrina Made in Italy è disponibile, oltre che in Italia, nei negozi online Amazon di 10 Paesi nel mondo e vanta oltre 1 milione di prodotti disponibili, frutto del lavoro di eccellenza di più di 5.500 artigiani e PMI che esportano oltre i confini nazionali, 1.000 realtà in più rispetto allo scorso anno".

Come si svolge e si sviluppa il rapporto con le imprese nel concreto?

"Sul piano concreto, è sufficiente registrarsi come partner di vendita Amazon. È sufficiente disporre di un indirizzo postale aziendale o account cliente Amazon, una carta di credito su cui effettuare gli addebiti (sono accettate anche carte internazionali), passaporto o documento d’identità valido e dati di registrazione della società, compreso il numero di partita IVA. In seguito alla registrazione, le aziende hanno accesso al proprio account Seller Central, una vera e propria bussola per chi intende vendere attraverso il nostro negozio online".

I costi per le Pmi: si può avere un’idea di massima?

"I costi per le aziende e le piccole e medie imprese che decidono di vendere attraverso Amazon dipendono da diversi fattori, a partire dal loro piano di vendita, dalla categoria di prodotti che trattano, dalla strategia logistica e da altre variabili. Le opzioni sono flessibili, quindi è possibile trovare la combinazione più adatta alle esigenze delle singole realtà, sulla base dei loro obiettivi. Si tratta comunque di costi infinitamente inferiori rispetto a quelli necessari per espandere il proprio business all’estero in modalità “tradizionale“, basti pensare al costo di creare una rete di vendita internazionale, a quelli della logistica o a quelli legati al disbrigo delle pratiche amministrative in più Paesi".