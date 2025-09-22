La filiera circolare del Gruppo Cremonini

DI IMPRESA, CIBO E TERRITORIO si parlerà ampliamente nell’appuntamento modenese di ’Agrofutura’. La giornata è organizzata dal nostro giornale e ha molti partner nel territorio. Imprese e istituzioni sono infatti chiamate a dialogare sui temi di sviluppo dell’agricoltura. Fra i partner del nostro giornale per ’Agrofutura’ c’è anche il gruppo Cremonini, che al suo interno ha diverse imprese. Da oltre 25 anni Inalca, società del Gruppo Cremonini leader nel settore delle carni, con 9mila dipendenti e un fatturato 2024 di 3,23 miliardi di euro, ha costruito una propria filiera integrata e circolare del bovino. La struttura industriale è basata su un modello di economia circolare che permette di rigenerare le risorse e limitare gli sprechi. L’azienda è specializzata nella lavorazione di tutti i prodotti e i sottoprodotti del bovino ed è in grado di valorizzarli, collocandoli al meglio sui mercati nazionali ed internazionali. Inoltre, le attività di Inalca contribuiscono in modo sinergico ad altre filiere, da quella del latte alla pelletteria, dal biomedicale alla cosmesi, dal pet food al mondo delle energie rinnovabili.

A lato degli stabilimenti produttivi, negli anni Inalca ha sviluppato una vera e propria infrastruttura energetica destinata all’autoproduzione di energia e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Deiezioni degli animali e scarti delle attività agricole e industriali, grazie agli impianti di cogenerazione, produzione di biogas e recupero di ossa e grassi, costituiscono una preziosa biomassa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per la produzione di fertilizzanti organici che vengono reimpiegati nel ciclo agricolo.

A ciò si aggiunge l’importante produzione di energia solare, fornita dagli impianti fotovoltaici istallati su tutti gli stabilimenti e sulle aziende agricole. È questo uno dei temi del futuro dell’agricoltura. Dalla tradizione all’innovazione, passando per le fonti di energia rinnovabile e per una economia pienamente circolare. Questo è il modello proposto da Inalca e dal Gruppo Cremonini per l’agricoltura che verrà.

Le.Ma.