"La crescita passa da connettività avanzata e 5G"

"COME TIM ENTERPRISE, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma ICT per accompagnare la trasformazione digitale delle imprese nazionali, incluso il settore del design. I nostri clienti possono avvalersi delle soluzioni di connettività avanzata e 5G a bassa latenza, una rete di 16 Data Center e sistemi Cloud in grado di ospitare applicazioni di Intelligenza Artificiale, oltre a nodi Edge Computing, soluzioni IoT, di Realtà Virtuale e Aumentata e di Cybersicurezza. Queste tecnologie permettono alle aziende di affrontare le nuove sfide dell’Industria del futuro". Silvia Borelli, Head of Sales Strategic Accounts Nord Ovest, Enterprise Top Private Market TIM, tra i protagonisti della tappa milanese di Qn Distretti, pone l’accento sul legame sempre più forte tra il settore del design e le applicazioni digitali innovative.

"La personalizzazione dei prodotti, l’esperienza di acquisto digitale, la sostenibilità, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati, oltre alla protezione del brand, sono solo alcuni degli importanti temi che le aziende, anche del design, devono affrontare", spiega. Ma cosa ha a che fare l’IA con questo comparto industriale? "Le imprese hanno a disposizione una quantità di dati sempre maggiore, dall’approvvigionamento alla produzione fino alla distribuzione. Grazie a questa tecnologia questi possono essere messi pianamente a valore, fino a fornire informazioni predittive e venire condivise tra i diversi reparti aziendali, come la logistica o le vendite. Una comunicazione integrata ed efficiente ha effetti positivi sull’intero processo produttivo", prosegue Borelli.

Le aziende del settore arredamento hanno poi ancora una sfida con la quale devono sapersi interfacciare: la velocità. Come spiega la manager: "Coniugare produzione personalizzata, qualità, prezzo basso e velocità nell’evasione degli ordini è la vera sfida per i produttori odierni". Tecnologia sempre più in voga per l’esperienza di acquisto, è poi la Realtà Aumentata: "Visualizzare i componenti di arredo all’interno della propria abitazione, configuratori di prodotto, aree espositive multimediali per rappresentare un catalogo sempre più personalizzato. Non ultimo la valorizzazione del brand, attraverso esperienze immersive come una visita virtuale agli archivi storici o alle esposizioni anche da remoto".

L’innovazione avrà quindi impatti non solo sui processi produttivi, ma anche sull’esperienza del consumatore. Tra i progetti concreti già presentati da Tim e applicati a diversi settori, ad esempio, una fresatrice connessa al 5G che trasmette dati in tempo reale a un algoritmo che prevede difetti, ottimizzando la qualità e riducendo gli scarti. Oppure una stampante 3D che, grazie all’IA, rileva anomalie, evitando sprechi di materiale.