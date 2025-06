La copertura pressostatica che trasforma il settore avicolo

CON ’Egg Dome’ dell’azienda Teloneria forlivese si rivoluziona il settore avicolo, dai campi sportivi agli allevamenti. L’impresa lancia infatti un’innovativa struttura che punta a ridurre l’impatto ambientale, burocrazia, tempi e costi di costruzione. In un momento storico in cui le uova sono tra i prodotti alimentari più soggetti alle oscillazioni di mercato, tra influenza aviaria e politiche dei dazi, pur restando tra i cibi più consumati al mondo, le aziende avicole necessitano sempre più di soluzioni flessibili, in grado di far fronte a improvvisi aumenti della domanda e ad altrettante repentine flessioni.

Teloneria forlivese è una realtà con oltre 40 anni di storia ed esperienza nella progettazione, confezionamento e installazione di coperture in Pvc per l’impiantistica sportiva e per i settori agricolo, industriale e fieristico. Egg Dome, lanciato sul mercato a FierAvicola nel maggio scorso, è un sistema brevettato: si tratta di una copertura pressostatica a doppia membrana, realizzabile in qualsiasi dimensione, che fornisce agli animali il massimo comfort e garantisce una facile sanificazione delle pareti interne, in quanto completamente lisce e non porose. Il primo prototipo è operativo da alcuni mesi nei pressi di un’area avicola nel territorio forlivese, con una struttura che ospita 400 galline ovaiole, monitorate in un ambiente progettato per garantire il benessere animale e l’efficienza produttiva.

I risultati finora ottenuti sono molto positivi: le galline allevate nel pallone pressostatico hanno mostrato una produttività pari a quella degli allevamenti tradizionali in capannoni fissi, confermando così la validità del modello sperimentale. Grazie all’assenza di una struttura portante fissa, Egg Dome non necessita di opere murarie e, grazie al sistema di fissaggio con picchetti di profondità, non richiede alcun permesso di costruzione essendo catalogata come copertura temporanea. Inoltre può essere montata e smontata nell’arco di una giornata, evitando investimenti strutturali onerosi. Anche il fondo permette alla struttura di poter essere poggiata direttamente sul terreno senza la necessità di dover cementare l’area, impedendo però al tempo stesso alle sostanze depositate al suo interno di penetrarvi. La massima sostenibilità ambientale è garantita anche dalla possibilità di dotare la struttura di due diversi sistemi di alimentazione elettrica da energia rinnovabile: uno che prevede due sottosistemi di potenza diversa, in grado di sostituire nei mesi estivi, e integrare in quelli invernali, il consumo della rete elettrica; il secondo capace di renderla autonoma. Quindi è possibile installarla anche in zone non coperte dalla rete elettrica, potendo sfruttare l’energia in eccesso prodotta nei mesi estivi per altri utilizzi energivori. Infine, il benessere degli animali è garantito da un sistema di ugelli esterni che consente il raffreddamento della copertura durante il periodo estivo, così come lo scioglimento della neve in inverno, mentre la presenza di finestre interne permette il ricambio totale dell’aria in pochi minuti. Inoltre, sono presenti aperture controllate che consentono agli animali di uscire ed entrare dalla struttura in totale autonomia, rendendo lo spazio ottimale anche per gli allevamenti biologici.

Il suo design modulare consente di adattare le dimensioni alle esigenze specifiche dell’allevamento, mentre la tecnologia avanzata garantisce massima resistenza, efficienza energetica e facilità di gestione. Ideato per sostituire le strutture tradizionali, "Egg Dome" riduce l’impatto ambientale, semplifica la burocrazia edilizia e abbatte i costi di costruzione rispetto alle strutture tradizionali, offrendo agli animali il massimo comfort in un ambiente sicuro, igienico e altamente tecnologico. E’ ideale per allevatori avicoli, imprenditori agricoli, aziende agricole biologiche operatori del settore zootecnico che cercano una soluzione flessibile, sostenibile e ad alte prestazioni. Grazie alla possibilità di installazione senza opere murarie e alla compatibilità con l’allevamento biologico, è perfetto sia per nuove attività sia per chi desidera ampliare o riqualificare allevamenti esistenti, anche in aree non servite dalla rete elettrica.

La produzione di "Teloneria forlivese" è molto ampia e diversificata e propone ai clienti soluzioni innovative e all’avanguardia. Si possono infatti installare palloni e strutture ad archi, tecnostrutture e cupole, così come laterali, portoni e teli di copertura fissi. Ma anche palchi per manifestazioni ed eventi, serre per l’agricoltura, motorhome, telonerie per autocarri, vele, coperture per barche e gommoni, laghi e piscine e scritte e decorazioni. I punti di forza sono la progettazione, puntualità e affidabilità, il servizio di post-vendita e la qualità certificata. "Con Egg Dome - dichiara Silvia Chiocciolini, responsabile commerciale di Teloneria Forlivese - vogliamo fornire una soluzione innovativa e di qualità agli operatori e alle realtà, più o meno strutturate, del settore".

"In questi tempi di rapidi cambiamenti e di fluttuazioni di mercato occorre essere pronti a recepire rapidamente un’impennata di richieste o ad assecondare con altrettanta velocità una flessione della domanda. D’altra parte, l’azienda fondata da mio padre Giorgio si pone da sempre come primo obiettivo di soddisfare le necessità e le esigenze dei clienti – continua –. Abbiamo un ufficio progettazione dedicato, con professionisti di grande esperienza, in grado di studiare le soluzioni più adatte al contesto di riferimento. Con ’Egg Dome’ facciamo un ulteriore passo in avanti, anticipando le richieste di un mercato che stiamo già osservando a livello internazionale, con i primi riscontri che si dimostrano molto positivi".