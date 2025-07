"La chimica?. Un settore chiave. Ma ora i dazi ci preoccupano"

LA CHIMICA, spiega Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, è "l’industria delle industrie: i suoi prodotti sono componenti essenziali del 95% dei manufatti che utilizziamo per soddisfare ogni nostro bisogno, dalla mobilità alla salute, dall’abitare all’alimentazione, dal vestire al comunicare". Però, nello scenario geopolitico attuale, è anche uno dei settori più esposti. "L’esperienza della pandemia prima e la ripartenza poi ci hanno fatto capire che ogni catena è forte quanto il suo anello più fragile. Lezione ancora più significativa nello scenario attuale, dominato dal rischio di chiusure protezionistiche e nuove guerre commerciali, una minaccia che si inserisce in un contesto già altamente sfidante per l’industria italiana ed europea".

Il 9 luglio è la scadenza fissata da Trump per l’arrivo dei dazi americani. Siete preoccupati?

"Sì, e la situazione sarebbe più grave se sfociasse in una vera e propria guerra commerciale. Va scongiurata l’incertezza, la peggiore nemica della crescita. Ma la trattativa di Trump è "globale", non riguarda solo l’Europa. E, per la chimica, il pericolo maggiore deriva dai dazi sui prodotti cinesi che comportano un riorientamento verso il mercato europeo, aggravando la già forte pressione competitiva. Tra il 2021 e il 2024, infatti, la quota cinese sull’import italiano di chimica è già aumentata dal 5 al 16% e, tra gennaio e aprile di quest’anno, l’import dalla Cina è aumentato di un ulteriore 26%".

Ma, in concreto, quali potrebbero essere le conseguenze nel caso in cui gli Usa alzassero le barriere tariffarie?

"Lo scorso anno l’export dell’industria chimica in Italia ha superato i 40 miliardi di euro. Per molte imprese, fortemente integrate nel commercio internazionale, i mercati esteri assorbono ben oltre la metà delle vendite e gli USA sono il quarto mercato. Questo è anche frutto di un’elevata specializzazione che rende altrettanto rilevante l’import da fornitori esteri. Ma ai danni dei dazi bisogna anche aggiungere le conseguenze della svalutazione del dollaro americano".

Che cosa possiamo fare per difenderci?

"Iniziative volte a promuovere l’export in mercati alternativi sono certamente auspicabili, ma devono necessariamente andare di pari passo con una politica europea a tutela della competitività. Questo significa innanzitutto evitare costi asimmetrici rispetto ai concorrenti extra-europei a partire dal costo dell’energia. Più in generale, i costi della regolamentazione per l’industria chimica europea sono già arrivati a toccare il 13% del fatturato rispetto a un 4% del 2004".

Non crede che in Europa, negli ultimi anni, l’industria abbia perso terreno anche sulla spinta ideologica del Green deal?

"A mio parere l’industria deve rimanere al centro dell’Europa, è stata un pilastro del benessere. E le imprese sono gli unici asset in grado di evitare il declino del nostro continente. La Cina sta puntando fortemente sull’export con una politica aggressiva anche a fronte di situazioni di sovraccapacità, rafforzando il suo ruolo di primo produttore chimico mondiale con una quota del 43%".

Una delle declinazioni della transizione green è quella dell’energia. Che in Europa, e in Italia in particolare, continua ad essere più onerosa rispetto ai concorrenti.

"La chimica è tra i settori più sensibili al costo dell’energia in quanto utilizza le fonti fossili sia a fini energetici sia come materie prime. Le nostre imprese negli ultimi anni stanno sostenendo costi energetici nettamente superiori a quelli dei nostri principali competitors. A questo vanno aggiunti i costi per il rispetto degli standard sulle emissioni, molto più stringenti. Per l’Italia l’aspetto di maggiore penalizzazione risiede nel costo dell’elettricità, più alto anche rispetto ai principali Paesi europei. Nel primo semestre 2025 il prezzo medio all’ingrosso è risultato di 120 euro/MWh a fronte dei 60 circa di Francia e Spagna. Negli Stati Uniti, poi, lo scarto è ancora più grande. In Europa il gas viene scambiato a 42 euro a Mwhcontro i 13 dollari degli Usa. I costi energetici, poi, sono ulteriormente appesantiti dalle politiche climatiche europee. Complessivamente – tra costi diretti e indiretti per le emissioni di CO2 – la chimica versa in un anno oltre 600 milioni di euro, un onere prossimo a tutte le spese di R&S del settore che non grava sui produttori extra-europei. In uno scenario al 2030 il costo complessivo potrebbe raddoppiare, arrivando a superare 1,5 miliardi di euro".

Che cosa bisognerebbe fare?

"Come riconosciuto dal Rapporto Draghi, l’eccessiva regolamentazione che caratterizza la normativa europea può penalizzare innovazione e competitività. Negli ultimi 5 anni – solo in materia di sicurezza, salute e ambiente – sono stati introdotti più di 1.000 provvedimenti legislativi a livello comunitario. L’obiettivo dovrebbe essere, invece, quello di creare un ambiente normativo più prevedibile e favorevole all’innovazione, fondato sulla neutralità tecnologica e guidato da valutazioni basate sulle evidenze scientifiche".