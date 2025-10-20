La Cart entra in Itelyum: ora il nuovo polo di gestione rifiuti

PER LA CART, storica realtà emiliano-romagnola attiva anche nelle Marche, si apre una nuova fase: dopo oltre quarant’anni di crescita al fianco del tessuto produttivo locale, entra a far parte di Itelyum, gruppo leader italiano ed europeo nella gestione e valorizzazione dei rifiuti. È l’inizio di un nuovo capitolo per un’impresa che ha saputo crescere passo dopo passo, restando fedele al proprio territorio e costruendo negli anni una reputazione di affidabilità e qualità dei servizi. Fondata a Rimini negli anni Ottanta come azienda familiare specializzata nella raccolta e nel trasporto, La Cart ha progressivamente ampliato il raggio d’azione con investimenti in impianti e tecnologie. Oggi è tra le realtà più strutturate del settore in Emilia-Romagna e nelle Marche, grazie anche alla controllata Ferri & Oliva di Fano. Con sedi operative a Rimini, Cesena e Sogliano al Rubicone, serve un portafoglio di oltre duemila clienti, dai grandi gruppi industriali alle PMI, nei comparti più diversi: manifatturiero, agroalimentare, chimico, servizi. Nel solo 2024 ha gestito circa 260mila tonnellate di rifiuti, confermandosi punto di riferimento per il tessuto produttivo locale e nazionale. A questi numeri si aggiungono i 140 dipendenti e una flotta composta da 50 mezzi autorizzati e circa 2.000 cassoni e container, che fanno di La Cart un operatore capace di rispondere alle esigenze dei clienti con efficienza e capillarità.

L’ingresso in Itelyum segna l’inizio di una nuova fase. L’integrazione consentirà a La Cart di sviluppare ulteriormente le proprie potenzialità, dal recupero di materiali con produzione di End of Waste alla realizzazione del nuovo impianto di Rimini, destinato al trattamento di rifiuti speciali solidi e alla produzione di CSS, combustibile solido secondario. Un’infrastruttura, quella di Rimini, che rappresenta un tassello strategico per la gestione sostenibile dei rifiuti nel centro Italia. Una volta operativo, consentirà non solo di trattare in sicurezza una quota crescente di rifiuti speciali solidi, ma anche di trasformarli in CSS – Combustibile Solido Secondario, una risorsa energetica che può sostituire i combustibili fossili tradizionali nei forni da cemento e in altri processi industriali ad alta temperatura.

Si tratta di un passo rilevante per la transizione energetica del territorio: da un lato riduce la quantità di rifiuti destinati a discarica, dall’altro produce un materiale in grado di alimentare in maniera più pulita ed efficiente la filiera produttiva. Il nuovo stabilimento rafforzerà inoltre la capacità di Itelyum di garantire ai propri clienti soluzioni sempre più complete e integrate, riducendo i costi ambientali e generando valore circolare.

"L’acquisizione di La Cart è un tassello fondamentale per la nostra strategia di crescita e di consolidamento come leader nazionale dei servizi ambientali e dell’economia circolare – spiega Marco Codognola, ceo di Itelyum (in foto insieme all’ad di La Cart, Renzo Lombardini) –. Oltre a rafforzare la nostra presenza in Emilia-Romagna e nelle Marche, questa operazione amplia l’offerta del gruppo, includendo anche la gestione dei rifiuti non pericolosi e commerciali. Sempre più imprese cercano partner capaci di garantire soluzioni complete e sostenibili: il nostro obiettivo è rispondere a questa sfida con innovazione, responsabilità e un modello industriale solido". Sulla stessa linea le parole di Renzo Lombardini, amministratore di La Cart: "Entrare a far parte di Itelyum è per noi un traguardo importante. Continueremo a mettere al centro i clienti, unendo la nostra esperienza e la nostra efficienza operativa alla solidità e all’innovazione di un gruppo leader a livello nazionale ed europeo. Questo ci permetterà di offrire soluzioni sempre più complete e sostenibili al servizio delle imprese del territorio".

L’acquisizione di La Cart si inserisce in una traiettoria di crescita che ha portato Itelyum a diventare un punto di riferimento in Europa per l’economia circolare. Oggi il Gruppo gestisce oltre 2,3 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, con un indice di circolarità dell’86% e oltre mezzo milione di tonnellate di CO₂ evitate nel solo 2024. Numeri che raccontano un impegno concreto, tradotto in innovazione tecnologica, nuove competenze e investimenti costanti per ridurre l’impatto ambientale. Ma i dati raccontano solo una parte della storia. Con oltre 45.000 clienti serviti in Italia e all’estero, un fatturato vicino ai 600 milioni di euro e una rete di 55 società e 50 piattaforme operative, Itelyum è oggi non soltanto un campione nazionale ma un player internazionale, attivo in oltre 60 Paesi. Le sue attività principali includono la rigenerazione degli oli lubrificanti usati, la purificazione dei reflui industriali e petroliferi con produzione di solventi ad alta purezza, e la gestione integrata dei rifiuti speciali, terrestri e portuali. Un modello “one-stop-shop” che accompagna le imprese in

ogni fase: dalla raccolta allo stoccaggio, dal trattamento al riciclo, fino alla consulenza ambientale

e alla valorizzazione energetica. Una dimensione che conferma il ruolo del Gruppo come attore chiave della transizione ecologica, capace di unire benefici ambientali tangibili a nuove opportunità industriali. Ma Itelyum non è soltanto protagonista del mercato italiano: è ormai riconosciuto anche a livello europeo come modello industriale di eccellenza. Nei tavoli comunitari dedicati alla transizione ecologica, il Gruppo viene citato come esempio di integrazione tra tecnologia, organizzazione e capacità di produrre risultati tangibili. Con La Cart e Ferri & Oliva, Itelyum rafforza ulteriormente la sua presenza in territori industrialmente vitali, coniugando la solidità di un grande gruppo

internazionale con la conoscenza capillare del tessuto economico locale.