Klear: così la finanza diventa accessibile ai giovani investitori

UNO DEI SETTORI nei quali l’intelligenza artificiale è più impiegata è la finanza. Perché? Perché la macchina dà il suo meglio proprio quando è interrogata su una serie di dati storici e senza dubbio la finanza fornisce molti dati dai quali estrarre informazioni utili, non solo per il passato, ma anche per il presente e per il futuro. Inoltre, si registra una inedita tendenza. I giovani, grazie anche ai social, hanno una propensione all’investimento. Klear è una giovane società di investimenti che, partendo da queste due premesse, aiuta gli utenti ad investire sui mercati, anche con piccolissimi patrimoni di partenza. Alla base dell’evoluzione della società c’è l’impiego dell’intelligenza artificiale.

"In ambito tecnologico, abbiamo sviluppato un software integrato con l’intelligenza artificiale che interpreta le domande degli utenti. Il software è in grado di sapere quando utilizzare le tecnologie innovative dell’intelligenza artificiale generativa e quando invece attingere ai dati strutturati, come dati di mercato, oppure transazioni dei conti bancari e carte di credito del cliente. Non solo: il linguaggio delle risposte si adatta alle competenze dell’utente, offrendo un livello di approfondimento e un lessico adeguato alla reale preparazione del cliente finale", spiega Federico Quarato (nella foto in basso), founder e Ceo di Klear. Con lui sono founder anche Paolo Federici, Marco Alò e Massimo Dell’Erba. La piattaforma, insomma, sfrutta le competenze specifiche dell’innovazione digitale, cioè quelle linguistiche delle reti neuronali, per fare consulenza ad investitori della gen Z.

"Nessun altro chatbot bancario oggi disponibile sul mercato combina queste capacità per offrire risposte realmente rilevanti. Klear si propone come una risposta a questa esigenza di chiarezza e affidabilità. Democratizzare la consulenza patrimoniale non significa solo rendere accessibili i servizi, ma anche promuovere una maggiore alfabetizzazione finanziaria. La nostra IA parla al livello dell’utente, semplificando i concetti senza sacrificare la profondità. Posizioniamo la piattaforma come un compagno di viaggio che fornisce strumenti per aumentare la consapevolezza degli utenti", spiega Federico Quarato. La tecnologia non sostituisce il rapporto con il consulente, ma lo arricchisce. E’ questo che si propone di fare la piattaforma, che, grazie all’intelligenza artificiale traduce e semplifica concetti complessi.

Le. Ma.