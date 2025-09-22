Kaeser. Compressori taglia il traguardo dei 40 anni

"I COMPRESSORI D’ARIA sono indispensabili in quasi tutti i processi produttivi, e il calore emesso può essere recuperato e riutilizzato". Giovanni Micaglio (nella foto a destra), Amministratore Delegato di Kaeser Compressori con sede a Bologna, racconta il successo della filiale italiana del gruppo tedesco Kaeser Kompressoren, che celebra i suoi primi 40 anni di attività in Italia. Un risultato significativo che sarà festeggiato i primi di novembre proprio a Bologna, insieme alla proprietà tedesca, al team aziendale e alla rete distributiva. Un’occasione per riconoscere il valore di un percorso condiviso che ha visto crescere Kaeser grazie all’impegno dei singoli professionisti e alla solidità di una visione di alto profilo.

Nei contesti artigianali e manifatturieri di piccole dimensioni, l’aria compressa è elemento integrante dei processi produttivi: dalla carpenteria metallica alle carrozzerie, dai caseifici ai panifici, fino a falegnamerie e officine meccaniche, dove è essenziale per utensili pneumatici, verniciatura e pulizia. Le imprese di media dimensione, invece, impiegano l’aria compressa in modo più articolato: nei settori tessile, plastico, farmaceutico e metalmeccanico, viene utilizzata per automatizzare processi, garantire la movimentazione sicura dei materiali e mantenere elevati standard qualitativi. Anche le industrie ceramiche, cartarie e del vetro fanno ampio uso di sistemi pneumatici per la produzione e il controllo. Infine, le grandi corporation rappresentano i maggiori utilizzatori, con impianti centralizzati e infrastrutture complesse. Dall’automotive alla siderurgia, dalla chimica alla grande industria alimentare e farmaceutica, l’aria compressa è impiegata in un’ampia gamma di applicazioni: dal confezionamento al controllo qualità, dalla movimentazione al raffreddamento industriale. Fondata nel 1985, Kaeser Compressori si è affermata diventando leader di mercato nel settore degli impianti ad aria compressa professionale, con un modello di sviluppo fondato su investimenti ponderati, espansione commerciale e sostenibilità ambientale. Con un fatturato superiore a 80 milioni di euro nel 2024 e un organico stabile di 160 dipendenti, Kaeser Compressori ha registrato negli ultimi 10 anni una crescita media annua del 10% (Cagr), consolidando ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano. L’andamento positivo ha interessato tutti i comparti aziendali, accompagnato da un progressivo rafforzamento delle quote di mercato.

"Per il 2025 prevediamo sviluppi in linea alle dinamiche del mercato, ovviamente, essendo pienamente coinvolti nel processo industriale, risentiamo di una certa flessione produttiva dei settori nei quali operiamo. Tuttavia – spiega Micaglio – stiamo crescendo molto nel post vendita, vale a dire nell’offerta di servizi di manutenzione per mantenere gli impianti in perfetta efficienza operativa così come il supporto continuo, ossia l’assistenza tecnica specializzata. Infatti, una parte significativa del nostro business deriva dal service. "Il nostro anniversario – continua Micaglio – rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche una conferma della solidità di un orientamento strategico di lungo periodo e guardiamo al futuro con ambizione, puntando sull’efficienza energetica, l’ampliamento della rete di distribuzione e una sempre maggiore attenzione alla formazione tecnica e alla digitalizzazione. Kaeser Compressori continua a crescere affidandosi a un modello d’impresa che coniuga innovazione tecnologica e responsabilità ambientale". Attualmente, la presenza di Kaeser Compressori in Italia si sviluppa su una presenza capillare formata da filiali locali dirette (Kaeser Center) e una rete di distributori esclusivi (Kaeser Point), oltre a centinaia di dealer. Il piano di sviluppo si focalizza sull’innovazione dei servizi e su un programma strategico di ampliamento dell’offerta che punta a offrire soluzioni quanto più varie e complete per il cliente. Parallelamente, l’azienda promuove iniziative ad alto potenziale, investendo da un lato nell’introduzione di tecnologie digitali avanzate per il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi dei clienti, dall’altro nello sviluppo di percorsi formativi finalizzati a potenziare le competenze tecniche degli operatori del settore e a consolidare il know-how professionale. A supporto di questa visione, Kaeser ha implementato il controller Sam 4.0, una piattaforma intelligente che consente di monitorare e ottimizzare in tempo reale le prestazioni degli impianti, finalizzato alla massima performance e a una gestione più sostenibile e ad alta efficienza dell’aria compressa. La sostenibilità rappresenta un pilastro nella linea di indirizzo del gruppo tedesco, che si impegna concretamente nella transizione verso un modello industriale a basso impatto ambientale. L’azienda orienta le proprie attività verso il risparmio energetico, la neutralità climatica e la tutela dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. In questo contesto si inserisce l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato conforme agli standard internazionali ISO 9001, 14001, 50001 e 45001, a garanzia della qualità, dell’efficienza energetica e della sicurezza sul lavoro."Puntiamo molto sull’efficientamento energetico e – spiega Micaglio – stiamo portando avanti tantissimi processi di miglioramento e i nuovi impianti si ripagano in pochi mesi di funzionamento".