Joint venture con Nova Marine. Marcegaglia entra nello shipping

MARCEGAGLIA ENTRA nello shipping e lo fa con un accordo storico. Nasce, infatti, NovaMar Logistic, una nuova società con sede legale a Malta, frutto della joint venture tra Marcegaglia, leader europeo nella trasformazione dell’acciaio, e Nova Marine Carriers, gruppo armatoriale italo-svizzero, con una flotta di oltre 100 navi tra proprietà e gestione. La nuova impresa è stata promossa da OD Shipping, storico broker del Gruppo Marcegaglia, e rappresenta l’evoluzione di una collaborazione pluridecennale tra le due aziende. L’accordo è stato formalizzato con la firma di Antonio e di Emma Marcegaglia (insieme nella foto), alla guida dell’azienda di famiglia, di Vincenzo Romeo, Ceo di Nova Marine Carriers, e di Mario Bernacca (nella foto sotto), ceo di OD Shipping. NovaMar Logistic si occuperà inizialmente della gestione operativa della Sider Luck, una motonave da 26.300 tonnellate di portata lorda, costruita nel 2012 e precedentemente operata da Nova Marine Carriers. La nave sarà impiegata sulle rotte del cabotaggio europeo, con l’obiettivo di garantire un collegamento efficiente tra i porti di approvvigionamento delle materie prime e gli stabilimenti industriali del gruppo Marcegaglia, in particolare quelli di Ravenna e Fos-sur-Mer.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di integrazione logistica di Marcegaglia e rafforza la presenza di Nova Marine Carriers nel segmento del trasporto marittimo legato all’industria pesante, confermando l’importanza crescente della logistica integrata per la competitività del manifatturiero europeo. Il progetto si fonda su un rapporto di lunga data tra Marcegaglia e Nova Marine, ora evoluto in un modello di gestione condivisa. "Con l’ingresso in questa newco, rafforziamo la collaborazione con un nostro fornitore storico, il gruppo Nova Marine, in un comparto, quello del trasporto marittimo, che è strategico per la competitività del siderurgico", spiega Antonio Marcegaglia, presidente e ceo del gruppo. Le due realtà imprenditoriali collaborano da oltre vent’anni e oggi integrano competenze industriali e marittime per affrontare le nuove sfide del settore. L’iniziativa riflette una tendenza sempre più diffusa tra le grandi imprese manifatturiere: quella di verticalizzare la propria logistica per ottimizzare le risorse e contenere i rischi. "NovaMar Logistic rappresenta per il nostro gruppo il consolidamento strategico di una partnership ultradecennale con Marcegaglia ed evidenzia la sintesi tra due realtà che, nonostante le dimensioni rispettivamente acquisite, hanno mantenuto una solida leadership familiare", dice Vincenzo Romeo, ceo di Nova Marine Carriers.

A sottolineare la validità del modello è anche Mario Bernacca, ceo di OD Shipping: "E’ un progetto non nuovo, sperimentato con successo in passato, che si muove in ottica di sostenibilità ed efficienza". NovaMar Logistic si configura così come un esempio concreto di sinergia industriale, con ricadute strategiche sull’intero sistema di approvvigionamento del gruppo. Sul fronte ambientale, l’iniziativa si inserisce anche nel piano di decarbonizzazione di Marcegaglia. L’industria sta lavorando molto assiduamente in questa direzione, consapevole che la transizione energetica da una parte e la decarbonizzazione dall’altra siano fondamentali per il futuro del settore. Il trasporto marittimo, secondo l’International Maritime Organization (Imo), rappresenta il 2,89% delle emissioni globali di anidride carbonica, ma resta il mezzo più efficiente per tonnellata/chilometro trasportato. Con un maggiore controllo diretto delle rotte, il gruppo punta a ottimizzare anche l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e con una crescente attenzione alla sostenibilità nella catena di fornitura. Per questo Marcegaglia sta lavorando nella direzione della decarbonizzazione, con azioni mirate e di grande impatto per l’ambiente. Ne è dimostrazione anche questa rinnovata collaborazione. Il progetto arriva in un momento di trasformazione per lo shipping industriale. Secondo i dati di Fedespedi, Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali, infatti, nel 2024 i porti italiani hanno registrato una movimentazione complessiva di 11,9 milioni di Teu, segnando una crescita del 5,4% rispetto al 2023, anno in cui si era invece verificata una flessione del 2,2%. Tra gli scali più dinamici spiccano Genova (+2,2%), La Spezia (+8,7%) e Napoli (+8,5%). In questo contesto, il controllo diretto su navi e approdi si conferma un vantaggio competitivo decisivo.

Da qui la decisione dientrare direttamente nel settore dello shipping, con questa società dedicata. Essere direttamente nel settore è un indubbio vantaggio. Stando ai dati del report 2024 di Clarksons Research, l’industrial shipping mostra un’espansione continua nei comparti dell’acciaio, dell’agroalimentare e dei materiali da costruzione. La mossa di Marcegaglia si colloca in questa traiettoria, rispondendo alla necessità di maggiore resilienza e tracciabilità delle catene del valore. Uno studio di PwC lo conferma, oggi il controllo diretto della supply chain è considerato un asset strategico per affrontare con solidità le crisi globali, garantire flussi regolari e promuovere una maggiore trasparenza e sostenibilità operativa. "I conflitti in atto, l’instabilità geopolitica, uniti al crescente protezionismo spingono a trovare soluzioni creative e strutturate per salvaguardare le proprie catene di approvvigionamento e con esse, la propria competitività", si legge in una nota diffusa da Marcegaglia.