Italmondo punta sulla produzione di energia pulita

PAROLA CHIAVE energia pulita. E’ questo l’obiettivo dell’azienda di trasporti Italmondo, che accelera sulla sostenibilità: entro fine 2023 alimenterà infatti le sue sedi, in Italia e in Europa, ad energia pulita. Dopo aver acquistato un macchinario capace di modulare l’imballaggio delle merci, al fine di ridurne l’impatto ambientale e aver studiato un modello matematico per ottimizzare il carico dei Tir, insieme a Supernova Hub, l’incubatore per l’innovazione del gruppo, all’Università Dtu di Copenaghen e all’Istituto Eth di Zurigo, oggi Italmondo accelera ulteriormente sulla sostenibilità, avviando un piano per la transizione energetica di alcune sedi del Gruppo in Italia e in Europa. Italmondo, da 70 anni tra i leader dei servizi logistici italiani ed internazionali, prosegue nel suo percorso verso la sostenibilità, avviando il progetto di transizione energetica dell’headquarter di Arluno, in provincia di Milano, delle sedi lombarde di Lainate e Ossona, che saranno operative entro la fine del 2023 e di quella in Belgio, a Mouscron.

Il progetto, che consiste nell’installazione di quattro impianti fotovoltaici che andranno a coprire una superfice di circa 35mila metri quadri, consentirà al gruppo di arrivare a produrre, a progetto completato, oltre 1 megawatt di energia pulita, che verrà usata in parte per rendere le tre sedi parzialmente autonome e in parte verrà immessa nuovamente nella rete energetica. L’impianto è stato progettato e verrà installato in maniera sicura, grazie al corretto distanziamento dei pannelli che andrà a coprire un totale area più ampio riducendo così il rischio di incendi. Inoltre, grazie a questa iniziativa la società potrà risparmiare complessivamente l’emissione in atmosfera di 530mila chili di anidride carbonica ogni anno.

"L’impatto sulla sostenibilità va oltre i singoli progetti sviluppati dalle aziende e la generazione di energia pulita – commenta Federico Pozzi Chiesa (nella foto) amministratore delegato di Italmondo e fondatore dell’incubatore del Gruppo, Supernova Hub – E’ una questione culturale, perché in ogni strategia di crescita che noi aziende mettiamo in atto non possiamo trascurare gli aspetti ambientali e sociali. Tutti parliamo di sostenibilità, ma si deve agire. Dobbiamo andare oltre la semplice generazione di energia pulita e la sostituzione dei combustibili fossili sulla rete elettrica: è necessario che imprese come la nostra attuino le migliori pratiche volte a creare sempre più vantaggi per gli ecosistemi ambientali e sociali che li circondano, in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".