Italian Padel lancia un piano di espansione internazionale

IL PADEL È UNO degli sport che negli ultimi anni ha registrato il più alto tasso di crescita a livello globale: oggi solo in Europa si contano 44mila campi, aumentati del 170% rispetto al 2020. Nel mondo, dove il numero di campi supera quota 50.000, si registra un forte sviluppo in mercati come Centro e Nord America, Asia, Medio Oriente, Thailandia, Pakistan e Cina. La previsione è che nel 2027 si arriverà a oltre 74mila campi. Nel nostro Paese, i campi nel 2013 erano appena 20, mentre oggi se ne contano 10.060 (una crescita del 3.350%). La presenza di campi in Italia rappresenta quasi il 20% del totale globale, mentre in Europa si concentra circa l’80% dei campi mondiali. Questi numeri evidenziano un significativo margine di crescita potenziale a livello internazionale. Essendo uno sport accessibile, sociale e democratico, il padel sta attirando sempre più praticanti, di conseguenza sono in aumento gli investimenti in nuovi club, tornei, digitalizzazione, coinvolgimento di grandi marchi e fondi di investimento. Solo in Italia le persone che giocano a padel sono più di un milione.

In questo scenario, Italian Padel, azienda bresciana leader nazionale nella progettazione, produzione e installazione di campi (25% del mercato nazionale con oltre 2.500 campi realizzati in Italia, a cui se ne aggiungono altri 1.000 realizzati in 38 Paesi nel mondo), ha un importante obiettivo strategico per il quinquennio 2025-2030: l’espansione della produzione di campi, coperture e platee in 145 Paesi del mondo. I 14.500 metri quadri coperti del sito produttivo, del resto, hanno una capacità produttiva, oggi inespressa, di 2.250 campi all’anno. L’obiettivo è diventare l’azienda di riferimento a livello globale in grado di fornire tutte le possibili soluzioni nell’ambito del padel, sport che in pochi anni ha dimostrato una notevole capacità di penetrazione, raggiungendo i 25 milioni di euro di fatturato entro il 2030. Oggi i ricavi dell’azienda provengono dalla vendita dei campi, supportata da nuovi brevetti progettati per risolvere criticità tecniche e logistiche nei diversi mercati, i quali rappresentano un asset strategico per l’espansione internazionale. Tra quelli in fase di assegnazione troviamo il campo ’Crystal Padel’, caratterizzato da una struttura completamente trasparente che aumenta la spettacolarità delle partite (un prodotto luxury per location esclusive), e il ’Cyber Padel’, una nuova concezione di campo dotato di una pedana intelligente per realizzare sfide tra giocatori e intelligenza artificiale.

"Italian Padel non è una classica società che produce campi", afferma Claudio Galuppini, Ceo dell’azienda e appassionato giocatore di padel. "È la visione imprenditoriale che ho da sempre, quella dell’etica sociale quale cuore di un progetto, nato da un sogno profondo: migliorare il mondo che mi circonda". In questo senso l’azienda sta sviluppando l’Italian Padel Club, un network fisico e digitale che rappresenta l’estensione strategica dell’attività core di vendita. La piattaforma, che al momento vede oltre 300.000 giocatori registrati, più di 750 club affiliati in Italia e 2.500 campi già connessi, vuole diventare il punto di riferimento a 360 gradi per il settore del padel, attraverso un ecosistema in grado di connettere produttori, installatori e clienti finali.

Per sostenere il progetto di internazionalizzazione, sabato 25 ottobre Italian Padel aprirà un crowdfunding su Mamacrowd per raccogliere dagli investitori 4 milioni di euro: il 55% sarà destinato all’internazionalizzazione, il 30% allo sviluppo del network “Italian Padel Club” e al marketplace, il 5% allo sviluppo dei nuovi prodotti brevettati e il restante 10% per la gestione delle spese accessorie e l’incremento del capitale circolante. Il 65% dei fondi destinati all’internazionalizzazione sarà utilizzato per la penetrazione nei mercati di cinque Paesi Core: Regno Unito, Francia, Germania, Tunisia. Il restante 35% sarà destinato a 15 Paesi secondari e 20 minori. Con questa strategia, Italian Padel intende consolidare la presenza in Paesi ad alto potenziale con piani personalizzati, valorizzare la storicità dei mercati già serviti (leve digitali, franchising, brand reputation) e scalare in modo modulare e sostenibile, senza moltiplicare i costi fissi. Il target finale dell’operazione è l’installazione di 2.000 campi entro il 2030. Claudio Galuppini è convinto di raggiungere i 4 milioni in pochissimi giorni. "Attraverso la costruzione di campi e con il nostro network, creiamo spazi che non sono solo luoghi di gioco, ma veri e propri luoghi di relazione, inclusione e opportunità. Ogni campo è un tassello di una visione molto più grande: unire le persone, abbattere le barriere, dare valore alla comunità. Italian Padel è questo: un’impresa che parte dal gioco per arrivare alla vita".

La roadmap delle nuove iniziative per espandere il business e potenziare la visibilità del brand prevede, entro la fine del 2025, la progettazione e la vendita dei nuovi modelli di campi, della platea prefabbricata e della copertura a marchio Italian Padel, a cui si aggiungono attività a scopo benefico, lo sviluppo dell’Italian Padel Club e l’avvio del

marketplace. Nel 2026 è prevista l’organizzazione di eventi in vista del campionato da lanciare nei club aderenti un anno dopo l’apertura dell’Italian Padel Club, oltre a ’clinique’ di allenamento con i

migliori maestri italiani in località esclusive (Italian Padel Summer Camp). Nel 2027, infine, Italian Padel unirà sport e turismo, con l’offerta di esperienze in località selezionate tramite un’app dedicata.