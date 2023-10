"Italia in ritardo sugli obiettivi. Serve un rapido cambio di passo"

A METÀ del percorso verso l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’Italia mostra forti ritardi e rischia di non rispettare gli impegni assunti nel 2015 in sede Onu. "I ritardi accumulati potrebbero essere in parte recuperati, ma bisogna attuare con urgenza e incisività una serie di interventi e di riforme, come peraltro l’Italia si è impegnata a fare nel corso del Summit Onu del 18-19 settembre scorso", sostiene l’economista ed ex-ministro Enrico Giovannini (nella foto), commentando l’ottavo rapporto "L’Italia e gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile" dell’ASviS, di cui è direttore scientifico.

Che cosa emerge dal nuovo rapporto?

"Per otto dei 17 Sustainable Development Goals si registrano modesti miglioramenti, per tre la situazione è stabile e per sei è addirittura peggiorata rispetto all’anno di riferimento 2010. Per oltre metà dei target valutabili con indicatori quantitativi, quindi, sarà molto difficile o impossibile raggiungere i valori fissati al 2030. In pratica, dal rapporto emerge che il nostro Paese, al contrario dell’Unione Europea, non ha imboccato in modo convinto e concreto la strada dello sviluppo sostenibile e non ha maturato una visione d’insieme delle diverse politiche pubbliche per la sostenibilità. Ciò non vuol dire che non si siano fatti alcuni passi avanti o che non si siano assunte decisioni che vanno nella giusta direzione, ma la mancanza di un impegno esplicito, corale e coerente da parte della società, delle imprese e delle forze politiche ci ha condotto su un sentiero di sviluppo insostenibile che è sotto gli occhi di tutti".

Quali sono i punti più dolenti?

"Siamo molto indietro nelle aree sociali e ambientali. Abbiamo un aumento delle persone che vivono in povertà assoluta a quasi 2 milioni di famiglie, con 1,4 milioni di minori. Continua ad allargarsi la disuguaglianza tra ricchi e poveri. Abbiamo un settore, quello centrale dell’istruzione, in cui si sono fatti dei passi avanti, ma poi è arrivata la pandemia e ci ha ricacciati indietro, quindi abbiamo un tasso molto elevato di abbandono scolastico e una qualità dell’apprendimento nettamente inadeguata. Abbiamo 1,7 milioni di giovani non studiano e non lavorano. Sulla parità di genere si è fatto qualche passo avanti, ma siamo ancora un Paese caratterizzato da un tasso di femminicidi esorbitante rispetto ai partner europei. Anche sul piano dell’accesso delle donne al mercato del lavoro siamo agli ultimi posti in Europa".

In generale, a che punto siamo rispetto agli altri Paesi europei?

"Sul fronte sociale siamo molto indietro rispetto ai partner europei: su disuguaglianze, povertà e istruzione le differenze sono molto marcate. La spesa pubblica per sanità e istruzione dell’Italia è nettamente inferiore alla media europea".

Passiamo all’area ambientale...

"Nell’area ambientale si registra una perdita continua di qualità degli ecosistemi terrestri e marini, abbiamo un consumo di suolo che continua a crescere e un’attenzione modesta alle questioni ambientali. Sulle fonti rinnovabili, che è un teme a cavallo fra economnia e ambiente, abbiamo perso molte posizioni rispetto agli altri Paesi europei, dove le installazioni di parchi eolici e fotovoltaici crescono a vista d’occhio, mentre da noi procedono molto a rilento. Sul piano delle emissioni, la quantità di gas climalteranti emessi per unità di prodotto è più o meno stabile e non accenna a diminuire".

E come andiamo nella dimensione economica?

"Dopo la ripresa del biennio 2021-2022 seguita alla pandemia, l’Italia presenta ancora gli stessi segnali di crescita debole che hanno caratterizzato il decennio precedente. La disoccupazione è ancora forte, soprattutto quella femminile e giovanile. Resta forte la componente di lavoro irregolare, che interessa 3 milioni di lavoratori. Le disuguaglianze territoriali restano molto pronunciate. Nell’economia circolare invece abbiamo fatto grandi passi avanti e siamo ai primi posti in Europa".

Sul fronte istituzionale?

"Sul fronte isitutzionale abbiamo da un lato una riduzione di una serie di reati contro la persona come gli omicidi, ma allo stesso tempo abbiamo degli aumenti forti delle estorsioni (+55%) e delle violenze sessuali (+12%), quindi i vari aspetti tendono a compensarsi. C’è una fiducia decrescente nei confronti delle istituzioni e abbiamo tantissimi giovani che non solo non partecipano al mercato del lavoro, ma neanche alla vita politica. Nelle relazioni con il resto del mondo, infine, non stiamo ottomperando agli impegni che abbiamo preso, per esempio sugli aiuti ai Paesi in via di sviluppo siamo allo 0,3% del Pil rispetto all’impegno di arrivare allo 0,7%".

In pratica, è una situazione desolante...

"Al di là di tutto, i vari governi, compreso quello di cui ho fatto parte io stesso, negli ultimi sette anni non shanno posto in modo continuativo e centrale, anche sul piano culturale, il tema della sostenibilità, per cui anche molte cose giuste che sono state fatte mancavano di coerenza con gli altri interventi. Pensi alla questione del reddito di cittadinanza, partito come sostegno per l’inclusione attiva che avevo lanciato io quando ero ministro nel 2013-14, trasformato poi in reddito d’inclusione, infine in reddito di cittadinanza e adesso tornato indietro con una misura che non è più universale. In questo come in altri settori, abbiamo una serie di stop and go che non aiutano naturalmente".

Anche questo balletto sulle pensioni non lascia ben sperare...

"C’è poca continuità e persistenza nelle politiche, forse anche perché la strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile, varata dal governo Gentiloni, non era particolarmente cogente e non è mai stata attuata completamente. Ora, da qualche settimana, abbiamo una nuova strategia, varata dal governo Meloni, e questo è un bene, anche visto che lo sviluppo sostenibile nelle dichiarazioni programmatiche non aveva avuto grande rilevanza".

Come la vede, questa nuova strategia?

"Bene, visto che impone un’analisi di coerenza in relazione allo sviluppo sostenibile prima di assumere qualsiasi provvedimento e fissa finalmente degli obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2030. In più, nello stesso giorno in cui ha approvato la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, il governo Meloni ha anche firmato la dichiarazione Onu sull’Agenda 2030, impegnandosi a predisporre a breve un piano di accelerazione delle politiche per quegli obiettivi dove siamo più indietro. Ora bisogna vedere come questo impegno ad andare nella giusta direzione, assunto dal governo in carica, verrà messo in pratica".