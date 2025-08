Irrigazione senza sprechi e sensori per seguire gli animali

L’AGRICOLTURA è sempre più smart in Trentino Alto Adige, anche grazie all’aiuto di IDM Südtirol, che si occupa di coordinare e sviluppare le attività di innovazione. Fra le aziende più creative c’è sicuramente Feldfühler (a destra), una giovane impresa della Val Venosta, specializzata in tecnologie di sensori intelligenti per l’agricoltura. Dietro a Feldfühler c’è un giovane team di appassionati di tecnologia, alcuni dei quali hanno un background agricolo. Questo mix di competenza tecnica e comprensione pratica delle sfide dell’agricoltura caratterizza l’azienda.

Sul modello della "casa intelligente", i fondatori della società si concentrano su soluzioni plug-and-play facili da usare anche senza conoscenze tecniche pregresse. L’obiettivo è quello di rendere semplice una tecnologia complicata. I sensori forniscono dati per semplificare i processi e prendere decisioni migliori. Proprio per questo, le applicazioni pratiche possibili sono molteplici. Ad esempio, possono essere utilizzate come sistema di allerta precoce in caso di rischio di gelate, dando l’allarme in tempo utile per prevenire i danni. Per l’irrigazione in base alle esigenze, forniscono dati precisi per utilizzare l’acqua in modo efficiente. In combinazione con le nostre centraline, l’irrigazione può anche essere automatizzata, in modo che le piante vengano irrigate esattamente quando ne hanno bisogno, senza alcuno sforzo manuale. I sensori di campo Feldfühler (in alto a sinistra) sono particolarmente adatti alla coltivazione di mele e viti, ma anche albicocche, pere e frutti di bosco traggono vantaggio dalla precisa acquisizione dei dati. Ma come funziona la tecnologia proposta? I dispositivi misurano e inviano dati alla cloud di Feldfühler a intervalli regolari tramite le tecnologie wireless LoRaWAN o NB-IoT a bassa potenza.

La trasmissione dei dati è crittografata in modo sicuro per garantire la protezione delle informazioni sensibili. Grazie alla tecnologia ad alta efficienza energetica, i sensori possono funzionare autonomamente per molti anni, sia con una batteria che con l’energia solare. In questo modo l’agricoltore può accedere ai dati tramite l’app Feldfühler. L’app è disponibile su Google Play Store e Apple App Store. Gli utenti ricevono i dati in tempo reale dai sensori, possono visualizzare i sensori in una mappa e analizzare i dati storici. Allarmi telefonici, regole di automazione per l’irrigazione e la possibilità di condividere i dispositivi con altri utenti sono solo alcune delle funzionalità dell’app Feldfühler. Anche la struttura dei costi è semplice. Ogni dispositivo ha, infatti, un prezzo di acquisto unico. Questo prezzo include già i costi di trasferimento dei dati per 10 anni all’interno dell’Alto Adige, non ci sono costi di follow-up nascosti. L’applicazione Feldfühler è disponibile in una versione base gratuita e in due pacchetti premium, in modo che ogni agricoltore possa decidere individualmente di quali funzioni ha bisogno.

Altamente tecnologica è anche un’altra azienda, LikeM13. L‘impresa ha sede in Alto Adige, a San Valentino alla Muta, ed è specializzata in soluzioni IoT intelligenti per l’agricoltura, l’irrigazione e il monitoraggio ambientale. Il focus sul quale si è sviluppata LikeM13 è lo sviluppo di sensoristica su misura, hardware IoT a basso consumo energetico e servizi cloud intelligenti per il settore agricolo. Le loro soluzioni consentono ad agricoltori e comuni di rilevare tempestivamente i rischi legati al clima, utilizzare le risorse in modo mirato e aumentare in modo sostenibile la produttività. Il focus dell’azienda è quello di progettare reti, utlizzando dati in maniera intelligente. Soprattutto in montagna, infatti, è fondamentale tracciare il movimento degli animali selvatici e di quelli domestici (sotto a sinistra). È esattamente quanto si propone di fare Like M13 con i propri dispositivi di monitoraggio in tempo reale, ma anche con quelli dedicati all’irrigazione intelligente. Nell’agricoltura alpina, infatti, il tracciamento degli animali comporta spesso un grande sforzo. Gli animali si muovono su aree vaste e impervie – non di rado senza copertura di rete mobile. La soluzione intelligente di likeM13 porta trasparenza, sicurezza e automazione in questo processo. La soluzione di tracciamento GPS di LikeM13 rappresenta un ulteriore passo verso un’agricoltura alpina digitalmente connessa, che unisce tradizione e tecnologia.

Promuove il benessere animale, l’efficienza e la resilienza, offrendo agli agricoltori uno strumento potente per rendere il loro prezioso lavoro in ambiente alpino a prova di futuro. Grazie alle caratteristiche tecniche di queste soluzioni, con batteria, pannello solare e un algoritmo intelligente, Like M13 riesce, infatti, a garantire intervalli di trasmissione di 5-15 minuti per tutta la durata della stagione. Solo questi brevi intervalli permettono di raccogliere dati significativi, riconoscere tendenze e effettuare calcoli. Fra i vantaggi proposti da queste tecnologie, c’è il fatto, che essendo progettate e prodotte localmente, possono essere altamente personalizzabili, ad esempio installando sensori aggiuntivi per istituti di ricerca. Da 3 anni Like M13 testa un’altra funzionalità: grazie agli ultrasuoni, infatti, la società è in grado di emettere un suono ad alta frequenza udibile solo dai potenziali predatori (ad esempio il lupo), ma non dagli animali stessi. Basandosi sul proprio algoritmo e sulla combinazione di diversi dati sensoriali, il suono viene emesso solo in caso di possibile attacco. C’è molta innovazione tecnologica anche nell’irrigazione. L’acqua, infatti, è una risorsa preziosa e la tecnologia può aiutare ad utilizzarla in maniera migliore, senza sprechi.