Iris Ceramica: "La quarta dimensione si chiama sostenibilità"

IL ‘PASSO IN PIÙ’. È così che Romano Minozzi - fondatore del gruppo emiliano Iris Ceramica, protagonista nel panorama internazionale delle superfici ceramiche d’alta gamma – definisce quella capacità, propria delle imprese innovative, di creare, con coraggio e lungimiranza, prodotti nuovi e proporli al mercato. Per raggiungere questo obiettivo, spiega Minozzi "è necessario contemperare l’innovazione con lo spessore culturale, la creatività con la tensione manageriale". Solo così l’innovazione diventa "motore di una nuova strategia, il filo conduttore in grado di aggregare le forze più attente ai cambiamenti, all’interno così come all’esterno delle imprese". I nuovi stili di vita, si sa, richiedono prodotti che prima non esistevano: l’importanza crescente che viene attribuita, ad esempio, agli ambienti indoor e outdoor di abitazioni, uffici e locali pubblici, spinge a ripensare i prodotti e le loro modalità d’uso. Anche l’impegno a favore della sostenibilità, ambientale e sociale, è un valore che pesa sempre più nella misurazione delle performance aziendali.

"Il passato non ritorna – dichiara, a tal proposito, il fondatore e presidente di Iris ceramica - e il futuro appartiene a chi sa rinnovare la propria mentalità e, di conseguenza, il proprio modus operandi". Romano Minozzi e la figlia Federica (nella foto a sinistra) guidano la holding. Amministratrice delegata, Federica Minozzi ha ricevuto, lo scorso giugno, l’onorificenza di Cavaliere del lavoro. Il riconoscimento – conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - celebra lo spirito di iniziativa, il coraggio e la visione imprenditoriale, oltre all’impegno sociale e ambientale. A proposito di impegno sociale e ambientale, risale a circa un anno fa la realizzazione - da parte della holding con sede a Fiorano Modenese, in collaborazione con Edison Next (società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica) - della prima lastra in ceramica tecnica 4D al mondo (nell’immagine sopra a destra). Messa a punto con l’impiego di una miscela di idrogeno verde e gas naturale, la lastra ha una superficie di 3,2 metri di lunghezza, 1,6 metri di larghezza e uno spessore di 12 mm e si caratterizza per le sue quattro dimensioni: da qui la definizione di ‘ceramica 4D’. Alla tridimensionalità della materia e della venatura, che attraversa tutto lo spessore della lastra, si aggiunge la quarta dimensione della sostenibilità.

Il sito in cui è stata prodotta è l’H2 Factory (sotto a sinistra), stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia) terminato nel 2023, dotato di tecnologie innovative e di tutte le infrastrutture necessarie per l’uso al 100% di idrogeno verde (‘verde’, perché ottenuto utilizzando esclusivamente energia da fonti rinnovabili). Il processo industriale realizzato a Castellarano è stato annoverato fra i primi risultati concreti del percorso di decarbonizzazione dell’industria ceramica che Iris ceramica group e Edison Next stanno compiendo congiuntamente. "L’inizio di questa fase rappresenta il primo passo verso il ‘net zero’, ancor più rilevante per un settore industriale particolarmente energivoro come quello ceramico. È la conferma che, mettendo in campo tecnologia, innovazione, competenze e determinazione, si possono raggiungere risultati importanti anche in ambiti in cui la sfida risulta difficile, poiché richiede un ripensamento dell’intero processo produttivo e l’uso di tecnologie più prospettiche, come l’idrogeno – ha commentato Giovanni Brianza, ad di Edison Next – Siamo orgogliosi di essere al fianco di una delle eccellenze del ‘made in Italy’ in un’iniziativa pionieristica sia per il settore, sia per il Paese. Contribuiamo, in tal modo, alla diffusione di una nuova cultura industriale, in cui la sostenibilità è al centro e diventa non solo un’occasione di cambiamento positivo, ma anche uno strumento per aumentare la propria competitività sui mercati di riferimento".

"Abbiamo segnato un traguardo importante, un altro fatto concreto che testimonia il nostro impegno verso la decarbonizzazione del settore ceramico. Un progetto all’avanguardia di valenza mondiale, capace di aprire nuove prospettive alla manifattura hard-to-abate e di dimostrare che si può fare – ha dichiarato Federica Minozzi, ceo di Iris ceramica group -. Quella con Edison Next è una partnership di grande valore; siamo orgogliosi che questo traguardo sia frutto di un lavoro di squadra di tutta la filiera, un esempio virtuoso di sostenibilità integrata. Auspichiamo che altre aziende possano seguire il nostro percorso, per poter veramente fare sistema e divenire un driver di cambiamento, a livello nazionale e internazionale". L’obiettivo del progetto è approfondire le opportunità dell’uso di una tecnologia ‘green’ (l’idrogeno verde, appunto) per la produzione di lastre in ceramica e, al contempo, verificare il comportamento del materiale nella fase di cottura. L’esito positivo di questi test garantirebbe alla produzione con idrogeno verde quell’eccellenza qualitativa, tecnica ed estetica che è sempre stata una priorità per Iris ceramica group. La ceramica 4D, il materiale prodotto dall’H2 Factory di Castellarano, è oggi una delle punte di diamante del gruppo, perché riesce a esprimere al meglio, in chiave fortemente innovativa e sostenibile, la bellezza e la nobiltà di un materiale naturale, apprezzato soprattutto dal mercato di alta gamma dell’arredamento. La produzione di ceramica resta, infatti, uno dei migliori esempi della tradizione artigianale italiana, capace a tutt’oggi di fare scuola nel mondo.