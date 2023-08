Inwit porta il 5G sulla metro di Milano

MANDARE messaggi dalle metro sarà più facile, grazie al segnale 4 e 5G di Tim e Vodafone. L’intera nuova linea metropolitana M4 di Milano, da Linate a San Babila, è infatti già percorribile con il segnale 4G e 5G di Tim e Vodafone, grazie agli impianti dedicati di Inwit, primo tower operator di infrastrutture wireless italiano. Il segnale dei due principali operatori di telecomunicazione, già presente nella prima tratta Linate-Susa, inaugurata a novembre 2022, è così ora disponibile fino alla centralissima San Babila, in tutte le gallerie e relative otto stazioni finora attive. La cooperazione tra Tim, Vodafone e Inwit conferma che il modello di condivisione delle infrastrutture consente la velocizzazione e l’efficientamento dello sviluppo delle reti di telecomunicazione, a beneficio delle comunità, dei territori e dei cittadini. Come spiega Diego Galli (nella foto in basso), direttore generale di Inwit, infatti, "con il progetto di copertura di M4 si conferma il nostro impegno negli investimenti per la realizzazione di infrastrutture di connettività efficienti e moderne a supporto degli operatori e a beneficio della transizione digitale e delle comunità".

La tratta è dotata di un impianto Das (Distributed Antenna System) di Inwit di ultima generazione, un sistema di oltre 550 mini-antenne che rende ottimale la trasmissione del segnale voce e dati dei diversi operatori nelle 8 stazioni e nei quasi 7 chilometri di gallerie della linea metropolitana finora attive, consentendo ai passeggeri che percorrono il tragitto un utilizzo veloce ed efficace di smartphone, tablet e pc in tecnologia avanzata, sia 4G che 5G. Le mini-antenne hanno un impatto ambientale trascurabile e l’impianto è interamente cablato in fibra. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, parallelamente alla realizzazione della metropolitana, anche per la restante tratta, che verrà inaugurata nel 2024. Al termine dei lavori si avrà un totale di 15 chilometri e 21 stazioni coperte.

l. m.