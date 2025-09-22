Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Made in Italy
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali KirkLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismo
Acquista il giornale
Made in ItalyInvestimenti green in calo nel 2024
22 set 2025
Achille Perego
Made in Italy
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Made in Italy
  4. Investimenti green in calo nel 2024

Investimenti green in calo nel 2024

LA SOSTENIBILITÀ ambientale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese italiane, in particolare nel settore manifatturiero. Secondo un’analisi di...

LA SOSTENIBILITÀ ambientale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese italiane, in particolare nel settore manifatturiero. Secondo un’analisi di Confartigianato su dati Istat, il 59% delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti ha realizzato nel biennio 2021- 2022 almeno un intervento finalizzato a migliorare la sostenibilità delle proprie attività. Una spinta determinante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello nazionale ed europeo, ma che oggi rischia di rallentare a causa di un contesto economico sfavorevole.

Tra le azioni più diffuse spiccano il trattamento dei rifiuti (86,5% delle imprese attive sul fronte green), il monitoraggio dell’inquinamento (62,4%), l’efficientamento energetico (43,4%) e l’impiego di materiali riciclati (35%). In crescita anche l’utilizzo di fonti rinnovabili (30,2%), il controllo dei consumi idrici (29,9%) e delle emissioni di CO₂ (16,9%). Più limitata, ma significativa, la presenza di misure per favorire l’economia circolare (12,4%) e la mobilità sostenibile del personale (8,8%). Sul fronte degli investimenti, il 42% delle imprese ha puntato su una gestione più efficiente e sostenibile dell’energia e dei trasporti. Tra le misure più adottate: l’installazione di macchinari ad alta efficienza energetica (61,9%), la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (42%), e l’acquisto di veicoli a basse emissioni (29,7%).

Tuttavia, Confartigianato segnala una preoccupante frenata degli investimenti green nel 2024.

Secondo il sistema informativo Excelsior, dopo una crescita dal 24,7% del 2022 al 25,2% del 2023, la quota di imprese che investe in tecnologie green è scivolata al 23,5% nel 2024. Le cause? La stretta monetaria, con il conseguente aumento del costo del credito. Nel 2024 gli investimenti in macchinari e impianti sono calati di 3,8 miliardi di euro, penalizzando l’innovazione, l’efficienza e la competitività dell’industria italiana. Accanto agli investimenti, è strategico il tema delle competenze green. Nel 2024 l’attitudine al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale è stata richiesta con un’importanza elevata nel 42,9% delle assunzioni, mentre le competenze legate alla gestione di prodotti green sono state ritenute fondamentali nel 18,5% delle posizioni richieste dalla manifattura.

A.Pe.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata