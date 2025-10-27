Investimenti e nuovo assetto. Montina diventa azienda agricola

UN NUOVO CAPITOLO di una lunga e grande storia che richiama secoli passati e vede l’inizio, come cantina, negli anni Ottanta, grazie alla determinazione dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza. Il nuovo capitolo, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la terra, la filiera agricola e la sostenibilità, è quello inaugurato da Montina Franciacorta con l’evoluzione della struttura societaria e una serie di investimenti strategici che delineano con chiarezza la visione a lungo termine dell’azienda. Ovvero un Franciacorta che affonda le radici nella tradizione familiare, ma guarda con determinazione all’innovazione, all’autonomia produttiva e alla gestione consapevole delle risorse. Da gennaio 2025 Montina ha assunto la nuova ragione sociale di Azienda Agricola, segnando un passaggio chiave verso una gestione sempre più diretta e trasparente dei vigneti e dei processi produttivi.

A rafforzare ulteriormente la struttura societaria, da marzo 2025 è entrato in azienda Raoul Bontempi, amministratore delegato della Bontempi Vibo S.p.A., polo della bulloneria Made in Italy radicata nel territorio bresciano. Bontempi – tramite la holding di famiglia Finan Service S.p.A – ha scelto di investire in Montina, azienda con una forte identità valoriale, in cui la passione per il vino e per la terra si traducono in scelte concrete. Il legame con Montina nasce da un percorso umano prima che imprenditoriale: la partecipazione ad eventi esperienziali in Villa Baiana e il contatto diretto con la famiglia Bozza, in particolare l’incontro con Gian Carlo Bozza, hanno trasmesso a Bontempi l’autenticità e la passione che animano ogni bottiglia. Grande estimatore dello Chardonnay, soprattutto nelle sue declinazioni Blanc de Blancs, Bontempi ha pienamente condiviso la visione di Montina, confermando obiettivi di crescita, sostenibilità e ampliamento delle attività. Questo nuovo corso non modifica l’anima dell’azienda: il racconto resta familiare, con i valori di sempre, radicamento, qualità e cura, arricchiti da nuove competenze e da una rinnovata energia imprenditoriale. In linea con la nuova identità agricola, Montina ha pianificato un importante programma di sviluppo vitivinicolo e ambientale. Nel corso del 2025 ha preso forma un nuovo impianto di 10 ettari a Gussago, affiancato dall’acquisto di circa 3,20 ettari di vigneto in zona Franciacorta e di ulteriori 6 ettari di terreno destinati ad un nuovo impianto nel 2026/2027.

L’obiettivo è quello di aumentare l’autonomia produttiva e consolidare il controllo diretto sulla qualità delle uve, base imprescindibile per una viticoltura d’eccellenza. A questi interventi si affianca un investimento concreto in sostenibilità energetica: entro la fine del 2025 verranno installati pannelli fotovoltaici capaci di coprire fino all’82% del fabbisogno energetico dell’azienda, con una conseguente riduzione significativa dell’impatto ambientale. Anche la struttura organizzativa è in crescita: tra il 2024 e il 2025 l’organico si è ampliato con l’ingresso di sei nuove figure nelle aree amministrazione, accoglienza e cantina. Tra queste, Federica Bozza ha assunto un ruolo attivo nella gestione amministrativa, mentre Romana Bozza si occupa di accoglienza, confermando il forte presidio della famiglia nelle funzioni chiave e nella narrazione diretta dell’azienda. Montina Franciacorta si conferma così una realtà dinamica, radicata nel proprio territorio e capace di evolversi con coerenza, investendo con responsabilità e visione nel futuro. Montina del resto è tra le aziende vitivinicole più storiche e, nello stesso tempo, dinamiche della Franciacorta. I suoi vini di alta qualità sono espressione di un territorio unico al mondo e l’azienda, che nel 2023 ha realizzato circa 6,3 milioni di euro di ricavi è meta turistica di eventi e iniziative artistiche e culturali. La storia di Montina custodisce le sue radici fin dal 1400 in quella della famiglia Bozza, fortemente radicata nella terra di Franciacorta e nel comune di Monticelli Brusati e che coltiva da allora il grande amore per la terra e per la produzione di vino di qualità. Valori che si sono tramandati di generazione in generazione. Nel 1982 i fratelli Gian Carlo, Vittorio e Alberto Bozza decidono di acquisire le tenute Montina dando vita a un grande sogno: diventare protagonisti nel mondo della Franciacorta, territorio che stava allora affermandosi come uno dei più innovativi nel panorama enologico internazionale. Cinque anni dopo, nel 1987, la famiglia celebra con gioia la prima vendemmia, un momento carico diemozioniche si concretizza nel 1989 con la nascita della prima bottiglia di Franciacorta Montina. Un viaggio di oltre tre decenni fatto di passione, impegno e dedizione, e che ha attraversato le generazioni fino a giungere ai giorni nostri. Oggi è con Michele e Daniele Bozza, rispettivamente figli di Gian Carlo e Alberto Bozza, che questa straordinaria realtà prosegue il suo cammino, mantenendo la grande bellezza e l’unicità di questo patrimonio12.000 metri quadrati di proprietà tra l’azienda vitivinicola, l’Enoteca con wine shop, la storica Villa Baiana del XVII secolo, una Galleria d’Arte Contemporanea, sempre all’interno della cantina, che ospita un centro congressi che si presta a eventi di profilo aziendale. Uno tra gli elementi più suggestivi è la cantina scavata nella collina e grande 7.500 metri quadrati, rappresentando un vero e proprio simbolo dell’impegno e della tradizione enologica della zona. I vigneti sono suddivisi tra le varietà Chardonnay e Pinot Nero distribuiti in 7 comuni (Gussago, Monticelli Brusati, Ome, Provaglio d’Iseo, Passirano, Rodengo Saiano e Rovato) con la produzione, improntata alle rigide norme del Disciplinare del Consorzio Franciacorta, di oltre 450mila bottiglie annue di assoluta qualità.