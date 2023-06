Investimenti da record: 200 milioni in 5 anni

PER CRESCERE bisogna investire. Per questo La Doria ha approvato un piano di investimenti per il 2023 pari a 38 milioni. Cifra che si aggiunge agli oltre 160 milioni investiti dall’azienda nel quinquennio 2018-2022. Il piano investimenti interesserà tre direttrici principali lungo le quali verranno sviluppati specifici interventi: capacità produttiva, impatto ambientale, digital transformation. Di fronte a un importante trend di crescita registrato negli ultimi anni da parte del mercato dei legumi, l’azienda ha deciso di rispondere investendo nell’installazione nell’impianto di Sarno (Salerno) di una nuova linea di produzione di legumi lessati in scatola.

Grazie alla nuova linea, l’azienda potrà incrementare la capacità produttiva di più di 110 milioni di scatole da mezzo kg annue, raggiungendo così una capacità produttiva complessiva annua di 340.000 tonnellate. Tema molto caro all’azienda è quello relativo all’impatto ambientale delle proprie attività. Per questa ragione, un’ampia fetta degli investimenti previsti nel 2023 sarà dedicata a progetti in attività ESG. Complessivamente gli interventi previsti consentiranno all’azienda di ridurre le emissioni annue di 1.000 tonnellate di CO2. L’ultima tipologia di interventi pianificati per il 2023 si pone come obiettivo quello di incrementare ulteriormente la capacità dell’azienda di competere nel mercato globale, attraverso interventi di Digital Transformation finalizzati a velocizzare l’esecuzione delle attività core business, migliorare l’affidabilità delle informazioni trattate e mitigare i rischi derivanti da attacchi cyber. L’azienda ha concentrato i propri interventi in quattro ambiti precisi. La Business intelligence attraverso l’adozione di soluzioni avanzate di analisi dei dati provenienti da tutti i processi aziendali.

Lo Smart manufacturing, con un insieme di interventi orientati all’interconnessione digitale degli impianti con i sistemi gestionali ERP e MES. Il Cyber Security con interventi mirati sull’infrastruttura tecnologica finalizzati a garantire la sicurezza informatica e infine gli interventi di aggiornamento del sistema informativo SAP ERP per reingegnerizzare i processi aziendali e costruire una piattaforma informativa su cui integrare una serie di soluzioni innovative a supporto dei flussi amministrativi e della supply chain.

A.Pe.