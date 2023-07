Intesa tra Aicel e Nexi per l’incasso digitale

NOVITÀ IN ARRIVO per i pagamenti digitali. È stata siglata infatti una nuova convenzione con Nexi, per gli associati Aicel. La partnership intende favorire l’adozione da parte dei merchant iscritti all’Associazione italiana commercio elettronico delle innovative soluzioni digitali per l’e-commerce di Nexi, la paytech leader in Europa. L’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel), che riunisce oltre 1.300 aziende in tutta Italia, ha siglato un accordo con Nexi per l’attivazione dei servizi di incasso digitale da parte dei suoi merchant. Grazie alla convenzione, anche le realtà medio-piccole che vendono prodotti e servizi online, potranno implementare nelle loro piattaforme Xpay, la soluzione di Nexi per l’ecommerce, a condizioni vantaggiose ed esclusive.

Per i merchant significa migliorare e rendere più efficiente la gestione delle vendite online, per i consumatori una soluzione in più per procedere comodamente con gli acquisti utilizzando un servizio semplice, veloce e affidabile a favore di una customer experience sempre più di qualità. Gli associati Aicel potranno usufruire dell’offerta XPay, progettata appositamente per l’e-commerce, i cui principali punti di forza sono: la possibilità per il merchant di ricevere l’accredito della transazione in un solo giorno, ma anche la gestione gratuita di eventuali dispute con i clienti. Il servizio ha anche una assistenza dedicata in italiano. D’altra parte, l’esperienza degli acquisti con relativi pagamenti online è ormai comune. Come sottolinea anche Andrea Spedale (nella foto in basso), presidente di Aicel: "I pagamenti digitali sono ormai entrati a far parte della normalità, per almeno la metà dei consumatori italiani. La convenzione con un partner protagonista del mercato dei pagamenti digitali come Nexi ci permette di supportare e accompagnare i nostri associati in questo importante ambito della transizione digitale".

Aicel è l’associazione italiana che si occupa di commercio elettronico. Al momento è l’unica associazione di categoria dell’e-commerce. Attiva dal 2005, nasce formalmente come associazione nel 2007 per iniziativa di alcuni merchant e oggi annovera tra i suoi associati più di 1.300 aziende e oltre 1.050 negozi. Gli associati sono società internazionali, piccole e medie imprese, micro realtà di eccellenza.

Letizia Magnani