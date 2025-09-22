Innovazione, filiere e futuro del tessile contemporaneo

IL FUTURO DEL TESSILE non è soltanto industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. Una sfida collettiva che riguarda le imprese, le istituzioni, la politica e i cittadini, chiamati a costruire insieme un modello che unisca eccellenza produttiva, responsabilità e creatività. È su queste tematiche che si concentra il nuovo evento del ciclo "QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani", che avrà come protagonista il distretto tessile pratese. L’appuntamento dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro" è in programma giovedì 25 settembre dalle 17 al Centro per l’Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Una location che il direttore Stefano Collicelli Cagol ha aperto con entusiamo all’appuntamento di QN-Distretti perché "come il distretto tessile della nostra città anche il nostro Centro, attraverso l’arte contemporanea offre un importante strumento per capire l’epoca in cui viviamo". L’incontro, realizzato con il main partner Tim Enterprise e in collaborazione con il Centro Luigi Pecci ed Ipsos, rappresenta un momento di riflessione sul presente e sulle prospettive del distretto pratese, cuore pulsante dell’industria manifatturiera italiana e modello riconosciuto a livello internazionale di economia circolare ante litteram. La sfida odierna è consolidare questo patrimonio rafforzandone la competitività attraverso innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove reti collaborative. Un approccio che rispecchia l’anima di Prato: un distretto che si rigenera, trasformandosi in laboratorio nazionale di eccellenza.

Ed è per questo motivo che si aprirà uno sguardo europeo nella parte finale della giornata con il panel "L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative: la sfida della sostenibilità": Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ne parlerà con gli europarlamentari Dario Nardella (PD) e Francesco Torselli (FdI). Nel primo panel "Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme", Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione, affronterà con i relatori rappresentanti di istituzioni e di associazioni economiche locali il tema di come rafforzare il "sistema Prato", stimolando il dialogo tra imprese, istituzioni, ricerca e cultura.

Una lettura strategica del presente e del futuro del settore tessile sarà condivisa grazie allo scenario Ipsos, con l’intervento di Nicola Neri, Ceo dell’istituto di ricerca. Attraverso dati e analisi, verranno esplorati temi cruciali come la percezione del Made in Italy nel mondo, il valore del riciclo e della sostenibilità. "La crescente consapevolezza ambientale è palpabile, con la maggior parte dei consumatori pronta a sostenere una moda più rispettosa dell’ambiente – chiosa Neri – Anche le aziende hanno chiari margini di miglioramento, soprattutto lavorando alla sostenibilità dei materiali e alla tutela del benessere dei lavoratori". Lo spazio centrale dell’evento moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, sarà invece dedicato alle "Sinergie per un futuro sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile".