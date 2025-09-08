Innovazione e sostenibilità. Marzocchi. Pompe sfida i mercati

L’ULTIMA NOVITÀ riguarda l’investimento mirato all’efficienza produttiva. Marzocchi Pompe ha avviato due nuove linee di assemblaggio e collaudo dedicate ai prodotti delle famiglie Elika 1P ed Elika 2 nello stabilimento di Zola Predosa. Sono state progettate secondo i principi della lean production e dotate di magazzini automatici per lo stoccaggio dei componenti. Un tassello strategico nel percorso di sviluppo della linea Elika, caratterizzata da bassa rumorosità ed alta efficienza, punta di diamante di Marzocchi Pompe e coperta da due brevetti. La storia dell’ezienda bolognese inizia nel 1949, quando i fratelli Stefano e Guglielmo Marzocchi trasformano la cantina della loro casa in via Zannoni a Bologna in un piccolo laboratorio meccanico. È lì che cominciano a costruire sospensioni per moto, mettendo a frutto la loro profonda conoscenza tecnica e una visione industriale già proiettata al futuro. Poco dopo, la loro intuizione li porta a focalizzarsi anche sulla progettazione e produzione di pompe oleodinamiche, capaci di trasformare l’energia meccanica in energia idraulica: una scelta strategica che segnerà l’inizio di un lungo percorso di eccellenza tecnologica. Oggi, dopo oltre sette decenni di attività, Marzocchi Pompe è ancora in mano alla famiglia fondatrice, con Paolo Marzocchi alla presidenza e il figlio Carlo nel ruolo di vicepresidente.

Dal 2019 l’azienda è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e ha mantenuto una chiara rotta strategica: investire in innovazione, sostenibilità e sviluppo tecnologico, guardando avanti con determinazione e pragmatismo. Il 2024 non è stato privo di sfide: i ricavi sono stati 40,04 milioni di euro, rispetto ai 49,7 milioni del 2023, a causa del rallentamento dei mercati internazionali e della crisi del settore automotive. Il core business, costituito dalle applicazioni industriali e mobili, che rappresenta l’85% del fatturato, si è attestato a 34 milioni di euro. "Abbiamo attraversato un anno sfidante, ma stiamo lavorando per uscirne più forti e competitivi", spiega Gabriele Bonfiglioli (nella foto a destra), amministratore delegato di Marzocchi Pompe. "In quest’ottica – continua – abbiamo siglato con le organizzazioni sindacali un accordo per una riduzione incentivata dell’organico su base volontaria, che coinvolge 22 persone, con priorità per chi maturerà i requisiti pensionistici entro il 2026. Si tratta di una misura condivisa, che ci consente di rendere la struttura più snella e resiliente, tutelando al contempo le persone coinvolte. La nostra priorità è continuare ad innovare per non farci trovare impreparati quando il mercato ripartirà". E l’innovazione, qui, non è solo uno slogan. A giugno l’azienda ha presentato i nuovi motori Elika, evoluzione naturale dell’omonima linea di pompe silenziose e brevettate, caratterizzate da efficienza, basse vibrazioni e ridotto impatto acustico. Destinati ad un’ampia gamma di applicazioni industriali, quali ad esempio sistemi refrigeranti nonché apparecchiature medicali, questi motori sono frutto di un lavoro congiunto tra l’Ufficio Tecnico e quello di Ricerca & Sviluppo. Una mossa che rafforza la presenza dell’azienda nei settori già presidiati, offrendo un’alternativa innovativa ai motori tradizionali. Ma c’è di più. Marzocchi Pompe ha appena pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità, redatto su base volontaria secondo gli standard ESRS. Un passo che anticipa le normative europee e racconta un impegno concreto su ambiente, persone e governance.

Lo dicono i numeri. Nel 2024 il 90% dei rifiuti è stato avviato al riciclo, l’8% dell’energia consumata è stata autoprodotta da fonti rinnovabili grazie all’impianto fotovoltaico installato sullo stabilimento di Zola Predosa, ed oltre 6.700 ore di formazione sono state dedicate ai dipendenti. “Per noi, sostenibilità non è un obbligo, ma una scelta – sottolinea Bonfiglioli – Significa creare valore nel lungo periodo, per l’impresa, per il territorio e per le persone che vi lavorano". L’azienda (dati 2024) conta 255 dipendenti, e continua a investire anche sul fronte organizzativo: è stato adottato il Modello 231 e sono attivi strumenti di whistleblowing e di valutazione delle performance.

Parallelamente, continua il piano di investimenti che punta a potenziare capacità produttiva e competitività: nel solo 2024, gli investimenti hanno raggiunto i 3,2 milioni di euro (8% del fatturato), destinati in gran parte al potenziamento della sede di Zola Predosa. Un progetto che è proseguito nel primo semestre del 2025, con l’avvio di due nuove linee di assemblaggio e collaudo per le famiglie Elika 1P e Elika 2. La strategia è chiara: consolidare il posizionamento globale e prepararsi alla ripresa con una struttura più agile, tecnologie d’avanguardia e una gamma prodotti ancora più ampia. In questa direzione va anche la partecipazione all’iVT Expo Usa, che si è tenuto recentemente a Chicago. Una vetrina strategica per rafforzare la presenza diretta negli Stati Uniti, dove Marzocchi è presente da oltre trent’anni con la filiale di Elgin, e presentare a clienti esistenti e potenziali le nuove motopompe Elika, già apprezzate in Europa per le loro prestazioni in applicazioni ibride e full-electric. "Essere alla fiera a Chicago con i colleghi della nostra filiale negli Usa ha significato giocare in casa – conclude Bonfiglioli – è stata un’occasione preziosa per incontrare i nostri clienti nordamericani e presentare direttamente le motopompe Elika, rafforzando la nostra presenza in un mercato strategico dove siamo attivi dagli anni ’90".