"Innovazione e sostenibilità. Così sboccia. Flos, il fiore della luce"

HA COMPIUTO l’anno scorso sessant’anni e non li dimostra. Perché ieri come oggi e come domani, Flos continua ad essere uno dei più famosi brand del design dell’illuminazione nel mondo. Un “fiore”, come recita il suo nome in latino, che continua a sbocciare all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità parlando, spiega Roberta Silva, "un linguaggio trasversale che unisce il mondo decorativo a quello tecnico". Roberta Silva, parmense di nascita e con alle spalle significative esperienze manageriali prima in Kraft e poi nella multinazionale americana Bose, è stata chiamata ai vertici di Flos come Ceo nel giugno del 2019. Una scelta, quella di un profilo di elevato standing internazionale, inquadrata nel percorso di sviluppo manageriale messo in atto da Design Holding, il gruppo leader nel settore dell’interior design di alta gamma di cui Flos fa parte, fondato nel novembre 2018 da Investindustrial e The Carlyle Group. "Proseguendo il percorso compiuto in oltre sessant’anni nel design della luce, con ben 11 Compassi d’Oro vinti negli anni – ricorda Roberta Silva – Flos è ancora un’azienda leader nel suo settore capace di sviluppare nuovi prodotti diversi e attrattivi con la collaborazione dei migliori designer mondiali e con una fortissima attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità dei processi e dei prodotti".

In virtù anche delle acquisizioni, in particolare quelle, realizzate entrambe nel 2015, di Ares in Italia e di Lukas Lighting a New York, oggi il gruppo Flos opera con quattro business unit. Oltre allo storico settore decorativo nel quartier generale bresciano di Bovezzo, l’azienda nata a Merano nel 1962 annovera anche la divisione architetturale (Flos Architectural), con sede a Valencia, in Spagna, quella dei prodotti custom (Flos Bespoke), con stabilimenti in Italia (Collebeato) e negli Stati Uniti (New York), e quindi la divisione Flos Outdoor, basata a Bernareggio, in Brianza, per la produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per esterni.

"Oggi Flos – prosegue Roberta Silva – è presente in quasi 100 Paesi, dall’Europa all’America, dall’Asia al Middle East, con due forze vendita dedicate. Una per il mercato Contract e l’altro per il Consumer. Entro fine anno pensiamo di aprire due nuovi punti vendita monobrand, in collaborazione con i nostri migliori partner nel mondo, ai quali seguiranno altri due negozi in Cina, in aggiunta ai nostri diretti già esistenti di Milano, Parigi e New York. Il 2022 è stato un anno più che positivo con i ricavi cresciuti dell’11% a 272 milioni di euro. Una crescita realizzata con oltre 660 dipendenti, di cui quasi 300 in Italia, e con il forte radicamento nel distretto bresciano della luce dove esiste uno stretto rapporto di relazione con circa 300 artigiani locali, un modello replicato in Spagna nell’analogo distretto della luce di Valencia".

Come ha attraversato il gruppo questi anni complicati, dalla pandemia alla guerra in Ucraina fino alla corsa dell’inflazione?

"La pandemia ha fermato il mondo, ma proprio il fatto di dover restare chiusi in casa, e quindi investire nella propria abitazione per renderla più bella e accogliente, compresa quindi l’illuminazione, ha generato una fortissima domanda nel settore decorativo. Con la ripartenza dell’economia e degli investimenti post pandemia questo mercato ha subito un prevedibile rallentamento ma è cresciuto quello architetturale per interni ed esterni e quello dei prodotti custom dove Flos, nella fascia alta di mercato, ha partecipato a numerosi progetti nel mondo dalle ville agli hotel a 5 stelle, dagli aeroporti agli uffici".

Le lampade Flos restano un prodotto di design di alta gamma ma non per tutte le tasche?

"Innanzitutto, avvalendosi dei migliori designer mondiali e con la collaborazione di sempre nuovi designer, Flos ogni sei e dodici mesi presenta prodotti innovativi tecnologicamente e sostenibili. Solo nel 2022 abbiamo lanciato 11 nuovi prodotti mantenendo sempre l’iconicità e l’attrattiva del brand. Allo stesso tempo, pur rimanendo nella fascia alta del mercato, stiamo cercando di intercettare l’interesse dei nuovi consumatori".

In che modo?

"Per esempio, pensando ai millenials, con Bilboquet, la lampada firmata dal designer canadese Philippe Malouin, alla sua prima collaborazione con noi, proponiamo un prodotto, sebbene sempre di alta gamma e nella tradizione di Flos, con un prezzo sotto i 300 euro. Si tratta di una lampada, ispirata al bilboquet, un gioco nato in Francia nel Cinquecento, divertente e colorata che interpreta il linguaggio giovanile un po’ come le sneaker. Allo stesso tempo esprime i valori della sostenibilità perseguiti da Flos".

Come si concretizza la sostenibilità in una lampada?

"Nel caso di Bilboquet la sostenibilità si esprime attraverso eccezionali qualità progettuali e del processo produttivo. Al fine della durabilità, infatti, è progettata per durare nel tempo. I suoi componenti principali sono perfettamente scomponibili in modo da essere facilmente separati, sostituiti o correttamente smaltiti in parti separate. Anche la fonte luminosa retrofit può essere sostituita e aggiornata nel tempo, garantendo una lunga durata della lampada".

Come vede il futuro di Flos?

"Quello di un’azienda sempre più capace di offrire una forte brand identity a partire dalla difesa del marchio dalla contraffazione. Una difesa che ci vede sempre più impegnati sia sul fronte legale sia su quello di accrescere la sensibilità dell’Europa in tal senso. Il futuro di Flos, oltre al tema della sostenibilità, sarà sempre più innovativo per offrire, grazie alle nuove tecnologie, sistemi di illuminazione sempre meno energivori e sempre più intelligenti come quelli che già oggi consentono ai led di modulare la luce autonomamente in base a quella degli ambienti nei quali si trovano".