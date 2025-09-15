Innovazione e Ai:. Tim Enterprise per le imprese del mare

LA NAUTICA È SICURAMENTE uno dei settori più importanti per l’economia italiana, sia sotto il profilo dei numeri, che dell’innovazione. Per questo TIM Enterprise è al fianco del nostro giornale e delle imprese del comparto proprio sul fronte dell’innovazione e della sovranità digitale, per il futuro del settore marittimo. Connettività, digitalizzazione e intelligenza artificiale: sono queste le direttrici su cui TIM Enterprise sta trasformando il settore marittimo, supportando sia le esigenze dei passeggeri sia quelle degli operatori portuali e della logistica. Marcello Demeglio, Marketing Manager Cloud & AI di TIM Enterprise racconta cosa la business unit del Gruppo TIM, dedicata alle grandi aziende e alla pubblica amministrazione, può offrire al settore: "Investire in innovazione tecnologica è un tema cruciale per il futuro e lo sviluppo delle imprese, e la nautica non fa eccezione. Noi di TIM Enterprise mettiamo a disposizione un’infrastruttura digitale sicura e sovrana con soluzioni di connettività avanzata e 5G a bassa latenza, una rete di 16 Data Center e sistemi Cloud avanzati, in grado di ospitare applicazioni complesse e di Intelligenza Artificiale, oltre a soluzioni IoT, di Realtà Virtuale e Aumentata e di Cybersecurity". TIM Enterprise sta già dimostrando questa leadership attraverso progetti concreti che abilitano la digitalizzazione a 360 gradi del settore.

A Livorno, per esempio, sta guidando il percorso di innovazione dello snodo portuale della città toscana attraverso il progetto 5G Maritime Autonomous Surface Shipping. "Abbiamo completato il progetto – spiega Demeglio –, dimostrando che la connettività 5G privata e l’Internet of Things sono la chiave per manovre portuali assistite da remoto, l’invio in tempo reale di immagini HD e dataset marini, una geolocalizzazione ad altissima precisione e la creazione di un gemello digitale 3D del porto". Questi sviluppi hanno portato a benefici concreti: riduzione dei tempi di attracco, minori consumi di carburante e quindi meno emissioni, maggiore sicurezza nelle manovre, proiettandoci verso scenari futuri di navigazione autonoma. TIM Enterprise, inoltre, attraverso il servizio TIM in Nave, permette ai passeggeri di rimanere connessi in mare aperto, ma va oltre, fornendo la spina dorsale per la raccolta di dati in tempo reale da sensori a bordo tramite connettività 4G IoT, ottimizzando così la manutenzione predittiva e aumentando la sicurezza.

L’Intelligenza artificiale rappresenta un altro pilastro fondamentale dell’offerta di TIM Enterprise per la nautica: "L’Ai è una sfida importante e complessa per le aziende, e vogliamo aiutarle nel loro cammino per costruire valore", spiega Demeglio. "Il successo del progetto Partenope con Grimaldi Group, ad esempio, dimostra come l’Intelligenza artificiale possa rispondere autonomamente a circa l’80% delle chiamate quotidiane, eliminare le code telefoniche e ridurre drasticamente i tempi di attesa. Questo permette agli operatori di dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto e relazionali, valorizzando il capitale umano". Il voicebot Partenope, sviluppato con Google Cloud, è un esempio di come la tecnologia possa migliorare l’efficienza e l’esperienza del cliente.