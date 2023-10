Innovazione di prodotto e sostenibilità. Il traguardo dell’autosufficienza energetica

OROGEL, PRIMO produttore nazionale di vegetali surgelati, ha lanciato Orogel Green, un progetto che racchiude un percorso iniziato più di cinquant’anni fa, quando le prime cooperative diedero vita al Gruppo che, sin dai primi passi, ha avuto come missione il produrre alimenti nel rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori. In questo contesto si inserisce il piano di investimenti da 100 milioni di euro per il triennio del 2022-2024, con l’obiettivo di potenziare l’autosufficienza energetica, con sistemi di produzione dell’energia innovativi e sostenibili, aumentare la capacità frigorifera per lo stoccaggio dei prodotti, implementare e migliorare la logistica; continuare nel solco dell’innovazione di prodotto. "In Orogel – spiega l’ad Giancarlo Foschi – definiamo come sostenibile un sistema di produzione agricola che privilegia l’utilizzo delle risorse e dei meccanismi di regolazione naturale. Per questo, insieme ai nostri soci agricoltori, abbiamo l’obiettivo di offrire ai nostri consumatori prodotti sicuri, di ottima qualità e rispettosi dell’ambiente".

Un obiettivo che ne racchiude altri, come quello di diminuire l’uso di acqua e di energia. "Questo obiettivo – continua Foschi – si ottiene coltivando materie prime stagionali a pieno campo e garantendo due aspetti fondamentali: la difesa da avversità, come gli attacchi fungini o i danni da insetti, e il nutrimento delle piante. Per farlo in modo sostenibile integriamo in modo equilibrato approcci strategici e tattici. Per fissare il nostro modo di realizzare l’agricoltura sostenibile, abbiamo stilato un elenco di punti fondamentali da rispettare al fine di ottenere non solo delle buone rese, ma anche ottimizzare l’utilizzo delle risorse e proteggere i suoli dall’impoverimento. Orogel Green racconta tutto ciò che faremo nei prossimi anni con ancor più dettaglio e in modo totalmente trasparente. Lo meritano tutti i nostri collaboratori che lavorano con impegno e passione e i tantissimi consumatori che ogni giorno dimostrano la loro fiducia acquistando i nostri prodotti".

La qualità – e questo è un mantra dell’azienda, che ha la propria sede principale a Cesena, più altre due, una a Policoro, in provincia di Matera e una a Ficarolo, in provincia di Rovigo – arriva nelle tavole degli italiani, grazie ad una attenzione maniacale a tutti i passaggi della filiera. Sono 11 milioni gli italiani che ogni giorno portano in tavola almeno un prodotto Orogel. Ridurre i consumi di acqua significa riutilizzarla il più possibile: per questo tutti gli stabilimenti sono dotati di sistemi di recupero mediante ultrafiltrazione. Orogel recupera ogni anno circa 300 mila metri cubi di acqua. Lo stesso vale anche per l’energia: nel processo di surgelazione Orogel pone un costante impegno nell’aumentare l’efficienza di produzione, il che consentite di ridurre sia i consumi di energia elettrica che di energia termica. Questi risultati hanno portato a una riduzione delle emissioni per tonnellata di prodotto che in dieci anni hanno toccato il 20 per cento.

Letizia Magnani