Innovazione

Neoconnessi è un progetto di Windtre, sviluppato con il supporto di esperti in ambito psicologico, pedagogico, tecnologico e didattico, e in collaborazione con la Polizia di Stato. L’iniziativa è nata nel 2018 con l’obiettivo di accompagnare scuole e famiglie nel momento delicato in cui i bambini iniziano a utilizzare uno smartphone o un tablet e a navigare in autonomia. Ora il programma verrà esteso anche alle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di educare i giovani a un utilizzo consapevole e sicuro della tecnologia.