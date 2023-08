Innovazione

Nata nel 1946, Confartigianato Imprese è la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole imprese. Conta 104 Associazioni territoriali, 21 Federazioni regionali, 12 Federazioni di categoria, 46 Associazioni di mestiere. Ogni giorno, nelle 1.187 sedi di Confartigianato Imprese operative in tutta Italia, 10.250 persone lavorano al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3 milioni di addetti. L’Italia ha il record in Europa per il maggior numero di imprese artigiane.