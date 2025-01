CastelBrando è dotato di un hotel a quattro stelle, con tre teatri e sale meeting in grado di accogliere migliaia di persone.

Il castello è una location adatta anche a convegni ed eventi internazionali come il G8 dell’Agricoltura del 2009, le Summer School di Harvard, le convention dell’Istituto The Global Fund e le innumerevoli presentazioni e convegni di gruppi nazionali ed internazionali come Porsche, Volvo, SUN, MCI, Generali, Telecom, Unicredit, Diesel, Elettrolux, Luxottica e molti altri.