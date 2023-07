Secondo Daniele Franceschini, responsabile dell’innovazione tecnologica di Tim, la priorità nel nostro Paese è rendere le reti sempre più programmabili, flessibili e interoperabili. Un percorso favorito dalla capillarità delle infrastrutture del gruppo e dall’impegno per un’innovazione costante, focalizzata in primis sull’apertura verso terzi, per supportarli nello sviluppo di nuovi servizi. Altro punto è l’edge cloud, ovvero aumentare la capacità computazionale per avvicinare il più possibile i servizi ai clienti sul territorio.