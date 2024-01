"Innovare per crescere. Tutte le sfide del piano industriale"

LA SFIDA È AMBIZIOSA: crescere sui mercati internazionali e, insieme, anche in Italia. Per Imprima, realtà industriale nata nel 2016 grazie agli investimenti di importanti player istituzionali con l’obiettivo di diventare una delle principali realtà della stampa tessile a livello europeo e mondiale, il 2024 si apre con il varo del nuovo piano industriale e con un preciso traguardo da raggiungere: "Puntiamo a una crescita dei ricavi del 23% e a raggiungere e superare gli 86 milioni di euro di ricavo entro il 2028", precisa Federico Benevolo, ceo di Imprima, gruppo internazionale attivo sia nella creazione e commercializzazione dei prodotti finiti sia nella stampa digitale e rotativa su tessuti naturali e sintetici, con cuore e testa italiani e siti industriali e strutture commerciali in Spagna, Francia, Germania, Marocco Stati Uniti, Brasile e Cina. "Il nuovo piano industriale quadriennale appena approvato darà le linee guida per gli sviluppi futuri del Gruppo per il 2024–2028 – continua Benevolo – Puntiamo a crescere sui mercati internazionali, grazie anche a progetti di espansione in altri Paesi, sia per le linee del settore Mass Market sia del settore Premium. Ma vogliamo anche rafforzare la nostra presenza sul territorio italiano. Sono due obiettivi che si sostengono a vicenda: all’estero siamo valorizzati dalla qualità del made in Italy e dalle esperienze virtuose dei nostri centri lombardi in materia di innovazione e sostenibilità; e la crescita su altri mercati ci permetterà di fare ulteriori investimenti in Italia".

Una parte importante del piano industriale è l’accordo con Amco-Asset Management Company. Che cosa prevede di preciso?

"L’accordo raggiunto con Amco ci permetterà di lasciarci alle spalle le conseguenze di una complessa congiuntura per il mercato del tessile dovuta alla pandemia di Covid-19 e, al contempo, di guardare al futuro forti di una struttura di Gruppo più efficiente e razionalizzata e con un’esposizione finanziaria nella norma. Innanzitutto il debito finanziario iscritto a bilancio e rilevato da Amco, dovuto appunto alla flessione dell’intera industria negli anni della pandemia, è stato rimodulato. È stata poi introdotta un’ulteriore flessibilità finanziaria attraverso delle opzioni di riconversione, qualora necessario, di parte dell’indebitamento in strumenti finanziari partecipativi. Inoltre, sono stati concessi nuovi affidamenti a medio e lungo termine fino a sette milioni di euro in forma di garanzie e lettere di credito a supporto dell’operatività oltre ad ulteriori tre milioni di euro per l’implementazione del piano industriale".

E per quanto riguarda la razionalizzazione della struttura del Gruppo?

"Il nostro piano industriale 2024-2028 prevede innanzitutto un accorciamento della catena di controllo del gruppo, con la creazione di una holding finanziaria e l’accorpamento di tutti i brand del Gruppo nella medesima holding, così da essere rappresentanti al meglio. Dopodiché, i tanti brand controllati da Imprima saranno riorganizzati in due divisioni, una rivolta al mercato Premium e una al Mass Market. Svilupperemo anche il settore del Garment, per offrire alla clientela fashion soluzioni di capo finito nel mondo femminile, maschile. Intendiamo poi espanderci anche nell’ambito del beachwear e dell’actiwear, vale a dire l’abbigliamento da spiaggia e l’abbigliamento per le attività sportive".

Su quali basi poggia la vostra offerta commerciale?

"Uno dei nostri principali punti di forza è poter offrire al cliente un servizio, come si usa dire, “chiavi in mano”. Non solo abbiamo la possibilità di eseguire stampe usando le più recenti e innovative tecnologie su ogni tipo di materiale, dal cotone al poliestere a tessuti pregiati come la seta. Grazie ai nostri uffici stile interni e ai nostri reparti di confezionatura, possiamo seguire i nostri clienti dalle fasi di creazione e definizione del disegno, fino a quella della realizzazione del capo finito. Nuove tecnologie, sostenibilità, formazione dei professionisti e risorse interne, valorizzazione dei talenti sono elementi cardine degli investimenti in ricerca e sviluppo di Imprima, con l’obiettivo di garantire costantemente una stampa all’avanguardia sia dal punto di vista produttivo, in termini di qualità e tempistiche, sia dal punto di vista della sostenibilità, riducendo al minimo gli impatti ambientali. A questo proposito sono previsti nuovi investimenti per oltre otto milioni di euro, con l’acquisto entro il 2024 di nuove tecnologie per la stampa digitale e la rigenerazione di vapore secondo i più elevati standard di sostenibilità, oltre alla realizzazione di un nuovo reparto di arrotolatura e uno di campionario".

Ha citato la sostenibilità. Quanto è importante per voi?

"È un tema assolutamente fondamentale! Fin dalla nascita, Imprima si è data l’obiettivo di diventare un gruppo di stampa tessile a impatto zero, un’idea ambiziosa considerando anche come il settore sia per sua natura ad alta intensità di consumi. Abbiamo fatto e continuiamo ad avere in programma investimenti per ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2 nei nostri stabilimenti, per favorire quanto possibile il riuso della materia prima e per l’uso di fonti di energia rinnovabile. Siamo impegnati ogni anno per portare nel Gruppo nuove innovazioni in sostenibilità e per abbassare ancora la nostra carbon foot print. Inoltre, per noi la sostenibilità non vuol dire impegno solo in ambito di impatto ecologico, ma anche sociale: varie certificazioni da enti indipendenti confermano che i nostri tessuti e i nostri materiali vengono soltanto da produttori che rispettano i diritti dei lavoratori e contribuiscono alle economie locali".

A proposito di economie locali, il vostro rapporto con la tradizione del cotoniero?

"Inscindibile. Ogni anno investiamo nella formazione dei giovani, sia con lezioni teoriche organizzate insieme al Centro Tessile Cotoniero, realtà da 30 anni attiva nel supporto alle attività tessili, sia affiancandoli in fabbrica alle nostre maestranze, perché possano imparare il mestiere direttamente dai colleghi più esperti".