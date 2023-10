Infrastrutture Ict. Cresce Digital Value

NON SI ARRESTA la crescita di Digital Value, la società che si occupa di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Dal 2018, il Gruppo, guidato dal presidente e Ceo Massimo Rossi (foto in basso), ha registrato una crescita costante grazie all’impegno nel fornire soluzioni innovative. Il Gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 708 milioni di euro, con Ebitda che supera i 73 milioni di euro. La società, che conta 400 dipendenti ed è basata a Roma, è approdata in Borsa e da maggio 2023 è entrata nel listino principale Euronext Milan. "L’obiettivo prioritario di Digital Value è sempre stato quello di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni per i bisogni di investimento nelle infrastrutture digitali", spiega Rossi. "Abbiamo creato un ecosistema sinergico e un modello di business efficace che ci permette di essere un’azienda flessibile alla domanda e capace di rispondere alle nuove sfide del mercato, con un approccio al cliente completo, dalla progettazione della soluzione alla delivery di servizi gestiti per la sicurezza e l’ottimizzazione dei sistemi".

Sicurezza e certificazioni, ma anche servizi digitali sempre più semplici sono alcune degli assi nella manica di Digit Value. "Lavoriamo principalmente con grandi imprese e quindi siamo spesso chiamati a progettare luoghi con molte postazioni di lavoro", precisa Paolo Vantellini, direttore operativo e consigliere esecutivo della società. "Soprattutto ai grandi clienti proponiamo servizi sempre più innovativi, sviluppati a partire dal digitale e dall’intelligenza artificiale, e anche soluzioni facili e affidabili".

Tre le aree digitali nelle quali la società opera: è in grado di dotare i clienti di infrastrutture tecnologiche sul posto di lavoro, di dare servizi sicuri e di farlo utilizzando il cloud, come racconta Vantellini: "Una parte consistente del nostro fatturato, circa un quarto, è data dalla vendita di flotte di soluzioni, connesse in sicurezza. Quando progettiamo per i nostri clienti lo facciamo affidandoci a una infrastruttura che dia loro garanzie sul tema della cyber sicurezza". Infine, Digit Value tende a "trasferire tutto in cloud, perché questo è il presente e sarà il futuro delle attività informatiche, di piccole, medie e grandi dimensioni".

Letizia Magnani