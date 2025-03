Inclusione ed equità sociale. Le risposte della tecnologia

NEL NOSTRO PAESE, stando ai dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, quasi 13 milioni di persone vivono con una disabilità, un dato che rappresenta il 22% della popolazione. Accanto a loro, ci sono oltre 7 milioni di caregiver, in genere familiari, che ogni giorno si fanno carico dell’assistenza, svolgendo un ruolo fondamentale. Molti servizi ormai sono dematerializzati e online. Servono, quindi, risposte innovative e accessibili per migliorare la vita di tutte e di tutti. Da questa esigenza nasce In&Valid, una società con una missione sociale chiara: creare un nuovo ecosistema di servizi per le persone con disabilità e i loro caregiver. Grazie all’uso di tecnologia avanzata e intelligenza artificiale, In&Valid propone un unico ambiente digitale pensato per rispondere alle necessità di ciascun individuo, promuovendo l’inclusività.

"Il nome ‘In&Valid’ incarna perfettamente la nostra missione e ridefinisce il concetto di ’invalido’ inteso come ’inadatto’, ’incapace’ o ’inabile’. La ‘In’ da noi rappresenta invece l’inclusione, mentre con il termine ‘Valid’ celebriamo e valorizziamo il potenziale unico di ogni persona. Attraverso tecnologia e servizi vogliamo ridefinire questo concetto, trasformandolo in una forza propulsiva per il cambiamento e l’equità sociale", dice Daniele Pace, founder di In&Valid. La piattaforma In&Valid semplifica l’accesso alle prestazioni pubbliche, come incentivi assistenziali, pensioni di inabilità e benefici previsti dalla Legge 104, attraverso un canale diretto con il patronato INCA che darà copertura ai servizi su tutto il territorio nazionale. Ma non si ferma qui, perché la piattaforma dà accesso diretto anche ad altre 4 categorie di servizi: iniziative private presenti sul territorio, che comprendono incentivi in ambito culturale, sportivo, sociale e di ospitalità, supporto psicologico personale e di gruppo, grazie ad una equipe di specialisti ’In&Valid’ e con un modello di accompagnamento innovativo, formazione professionale e inserimento lavorativo, in collaborazione con partner qualificati. Il cuore di questa innovazione è la tecnologia alla base della piattaforma, che tramite modelli di Intelligenza Artificiale e deep learning sui dati della persona permette di adattare ogni servizio alle specifiche esigenze dell’utente, creando un percorso unico e totalmente personalizzato. Accessibilità, personalizzazione, e inclusività sono al centro della progettazione della piattaforma, che rispetta gli standard WCAG e supporta più lingue.

La piattaforma In&Valid è progettata per essere scalabile, adattandosi facilmente a contesti normativi e culturali differenti, con l’ambizione di espandersi rapidamente anche oltre i confini nazionali. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento globale nell’ambito dell’inclusione sociale, culturale e lavorativa, portando la sua proposta innovativa a tutti i paesi del mondo. "Essere un In&Valid significa abbracciare la propria unicità e trasformarla, nel miglior modo possibile, in una forza. Con questa piattaforma vogliamo semplificare e innovare l’accesso ai servizi, ma soprattutto creare percorsi su misura che valorizzano le potenzialità di ogni individuo. La tecnologia ci consente di valorizzare i dati che le persone condividono con noi, trasformandoli in strumenti di crescita concreta. Questa sarà una rivoluzione per le tante persone che, come me, hanno sofferto le difficoltà di navigare in un sistema frammentato e poco culturalmente evoluto", spiega il founder Daniele Pace.