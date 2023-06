Inclusione della diversità e parità di genere hanno reso il gruppo pià agile ed efficiente

PARITÀ DI GENERE e Diversity & inclusion: sono le certificazioni che, prima tra le società del settore - progettazione di infrastrutture per la mobilità, la rigenerazione urbana e l’industria – ha ottenuto NET Engineering. Un traguardo raggiunto al termine del percorso fatto con il supporto di Variazioni, società di consulenza organizzativa e change management, che da diversi anni accompagna l’azienda guidata da Silvia Furlan nel suo processo di trasformazione e innovazione verso un’organizzazione agile, che ponga al centro le persone: dall’adozione dello smart working alle politiche di inclusione e welfare in linea con le prassi più evolute del mercato in Italia e in Europa.

Si tratta di un doppio riconoscimento alle politiche gestionali di NET Engineering che, in base allo standard internazionale UNIPdR 125:2022, valuta l’impegno e la capacità dell’organizzazione nell’abbattere diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro con comportamenti inclusivi e mirati con particolare riferimento alla cultura e strategie adottate dalle organizzazioni, la governance e i processi HR. I certificatori hanno riconosciuto le opportunità di carriera e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. NET Engineering risulta quindi tra le prime società del settore in Italia ad adottare misure specifiche per l’inclusione e valorizzazione delle diversità e delle specificità di ciascuno all’interno dell’organizzazione. Un riconoscimento per l’impegno di NET Engineering che ha modellato la propria organizzazione tenendo conto delle identità dei singoli e rimuovendo quelle barriere organizzative e culturali che ostacolano il lavoro e l’espressione delle capacità professionali di ciascuno, favorendo il dialogo e lo scambio di conoscenze quale leva di sviluppo e innovazione e corona un percorso avviato quattro anni fa.

Da quattro anni infatti NET Engineering, accompagnata da Variazioni, punta alla valorizzazione dei talenti con una strategia organizzativa mirata ad accresce il benessere delle persone, a porre attenzione alle loro aspettative professionali e individuali, attraverso l’adozione e lo sviluppo di diverse misure organizzative, dando vita ad un modello in continua evoluzione che possa diventare di ispirazione per un settore storicamente più conservatore. La società di Monselice ha iniziato a interrogarsi sullo smart working già nel 2019, avviando parallelamente sperimentazioni in questo ambito e, successivamente, introducendolo a regime con la pandemia. Oggi la policy aziendale prevede un modello alternato fino a tre giorni settimanali di smart working e massima flessibilità oraria.

Alla fine del 2022 è, inoltre, partita la sperimentazione della settimana corta, che prevede una rimodulazione dell’orario di lavoro tale da consentire la chiusura settimanale degli uffici dal venerdì pomeriggio, con impatti sul benessere delle persone e sull’ambiente. In linea con le migliori pratiche internazionali NET Engineering promuove inoltre attività di formazione mirata alla D&I e ha inoltre istituito un Comitato dedicato alla Diversity e Inclusion con il compito di monitorare su base semestrale la progressione verso la rimozione delle barriere che ostacolano il raggiungimento della completa parità.

Achille Perego